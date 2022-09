Uso da viseira é obrigatório para motociclistas; conheça pontos importantes do item

Um dos componentes fundamentais para o uso correto do capacete, a viseira possui papel importante para manter a segurança dos condutores. Durante o trajeto, pequenos objetos, pedras, insetos e até mesmo fumaça podem entrar no capacete, caso a viseira não esteja sendo utilizada, o que pode acarretar acidentes.

De acordo com Kelber Fernandes, educador de trânsito da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), é comum encontrar relatos de pilotos que foram atingidos por pequenos insetos por estarem sem a viseira.

“Se os olhos forem afetados durante a condução, o equilíbrio vai ficar comprometido e teremos a queda do motociclista, por isso a necessidade de proteger os olhos ser muito observada. Não podemos achar que não vai acontecer com a gente”, alerta.

Todas as obrigações referentes ao condutor se aplicam aos passageiros, pois, caso o carona seja atingido, o desequilíbrio irá afetar o transporte como um todo.

Kelber informa que há muitas opções de modelos a preços variáveis no mercado, que influenciam na qualidade dos materiais de cada capacete. Porém, as viseiras precisam ser construídas com plástico de engenharia, que é capaz de absorver impactos em alta velocidade.

O que diz a Lei?

Segundo a legislação vigente, atualizada por meio da Resolução 940/22 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), é obrigatório o uso do capacete com viseira. No caso de equipamentos que não contam com viseira, como é o caso de capacetes utilizados em motocross, por exemplo, é necessário o uso de óculos de proteção específico do aparelho, sendo vetado óculos de outra natureza.

O não uso da viseira, seja com ela aberta ou ausente, é considerado infração de natureza média.

Foi também incluída na legislação atual a permissão para uso de capacetes escamoteáveis, nos quais a queixeira vai para a parte de trás da cabeça, mas de forma a permitir o uso da viseira.

Outro ponto é relacionado à diferença nas cores das viseiras. As transparentes, chamadas de cristais, são obrigatórias durante o período da noite. Durante o dia, as versões fumê podem ser utilizadas, desde que não seja uma película aplicada sobre o equipamento.

Kelber Fernandes explica que, para estados e cidades quentes, há a exceção de deixar uma pequena abertura na viseira para circulação do ar no interior do capacete. Contudo, o especialista reforça que o espaço deve ser pequeno e de forma que a proteção aos olhos seja mantida.

“Quando o veículo estiver parado, estacionado, ou imobilizado junto ao semáforo, nessas ocasiões a viseira pode estar levantada. Quando o movimento for restabelecido, a viseira tem que ser retornada para a posição de proteção”.

O projeto Pilote pela Vida contempla temas voltados para a segurança dos motociclistas. Matérias sobre a importância de checar a qualidade dos capacetes e direção preventiva já foram publicadas.

