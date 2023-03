Uniodonto Fortaleza conquista ranking de melhor operadora odontológica do Ceará

A Uniodonto Fortaleza obteve a melhor avaliação no Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS) de sua história. A cooperativa recebeu nota 0,9496, ficando em 1ª lugar entre as operadoras de planos exclusivamente odontológicos com sede no Ceará e a 4ª melhor cooperativa odontológica do Brasil.

Promovido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e com pontuação de 0 a 1, a metodologia avalia anualmente as operadoras de saúde. Dessa vez, o IDSS avaliou 844 operadoras, incluindo operadoras de planos ambulatoriais, hospitalares e odontológicos, odontologia de grupo, seguradoras e filantrópicas. Todas as instituições são analisadas observando quatro indicadores: qualidade em atenção à saúde, garantia de acesso, sustentabilidade no mercado e gestão de processos e regulação.

De acordo com o levantamento, a Uniodonto Fortaleza ocupa a 77ª colocação no ranking de melhores operadoras de serviços de saúde suplementar de todo o território nacional. Apenas duas operadoras com sede no Ceará figuraram uma posição entre as 100 melhores do Brasil, sendo a Uniodonto Fortaleza a única operadora exclusivamente odontológica do Ceará a entrar no ranking.

Para o cirurgião-dentista Marlio Ximenes, Diretor-Presidente da cooperativa, o resultado reflete o trabalho em qualidade de serviços. "A conquista representa nossos esforços em cumprir a missão da Uniodonto Fortaleza: ser uma cooperativa odontológica sustentável, que satisfaz as necessidades do cliente com qualidade, ao mesmo tempo em que oportuniza trabalho e oferece remuneração justa a cirurgiões-dentistas e colaboradores".

Com a pontuação, a empresa também figura o 2º lugar no Brasil entre as operadoras que oferecem planos odontológicos com sede no Ceará. “A Uniodonto Fortaleza tem investido em recursos humanos e financeiros para ter um atendimento de excelência em seu serviço de Urgência 24 horas”, pontua Pollyanna Bitu, Superintendente da Uniodonto Fortaleza. “Além disso conta com uma rede de dentistas cooperados em diversas localizações em todo o estado do Ceará que primam pela promoção de saúde de seus clientes”.

A gestora salienta a importância do atendimento para seguir se destacando no mercado. “A Uniodonto vai continuar confiando em sua maior fortaleza, que são seus dentistas cooperados, pois aqui o cliente é atendido pelo dono. Assim, os clientes continuarão a receber um atendimento especializado e focado no bem-estar do ser humano”, finaliza.

Rede de atendimento

Criada em 1989, a Uniodonto Fortaleza foi constituída inicialmente por 23 cirurgiões dentistas que se reuniram para suprir as necessidades do mercado e proporcionar serviços que melhorassem as condições de vida da população por meio da atividade cooperativista. A cooperativa conta com mais de 92.000 beneficiários e mais de 700 dentistas associados.

Com a maior rede de dentistas do estado, atendimento em consultório particular e hora marcada diretamente com o dentista, a Uniodonto Fortaleza oferece urgência 24h (todos os dias da semana, incluindo feriados) e núcleos de atendimento em Fortaleza, Caucaia e Pecém. A urgência 24h atende também pacientes sem plano odontológico, por atendimento particular.

Serviço

Uniodonto Fortaleza

Urgência 24h