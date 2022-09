Unifor oferece atividades no campus para estudantes indecisos sobre a carreira

Quando se aproxima o fim do ensino médio aumenta a pressão sobre a escolha da carreira. Quem ainda não sabe que graduação vai cursar precisa conhecer bem as opções antes de decidir. Com o objetivo de ajudar esses estudantes, a Universidade de Fortaleza (Unifor) realiza o Expresso 22 durante os sábados de setembro. A programação é gratuita e coloca os futuros universitários em contato com cada área do Ensino Superior. Para participar das atividades basta se inscrever no site.

Cada sábado é destinado a um dos centros de ciências da Unifor. No último dia 3, o foco foram os cursos de Comunicação e Gestão. No próximo dia 10, entram em cena os cursos do Centro de Saúde. Nos dias 17 e 24, o Expresso 22 será destinado aos centros de Tecnologia e Direito, respectivamente.

“A experiência que esses estudantes terão de participar será fundamental na escolha da sua carreira”, afirma Raul Alef, Gerente de Captação da Unifor. “Será um momento de questionar, esclarecer e vivenciar experiências voltadas para suas áreas e cursos de interesse, enfim, um momento de ampliar seus conhecimentos e tomar a decisão de qual curso estudar a partir de 2023”, destaca.

Vivência prática

Os organizadores do projeto elaboraram programação com atividades presenciais e práticas, em salas de aula e laboratórios dos cursos de graduação da Unifor. Os alunos vão ter vivências que um universitário tem no cotidiano do campus, como forma de experimentar a vida que os espera após o vestibular. Os interessados no curso de Odontologia, por exemplo, vão poder participar das oficinas “moldagem e escaneamento bucal” e “demonstração de avaliação e produção de próteses”.

Quem quiser conhecer a área de Veterinária será convidado a uma caça ao tesouro com o “Gincavet”. A gincana vai utilizar os diferentes espaços do Centro de Treinamento Veterinário, com atividades que utilizem de forma interativa e explicativa cada um deles, reforçando sua aplicação ao longo do curso de Medicina Veterinária. A programação completa está disponível no site do Expresso 22.

Foram iniciativas como essas que ajudaram Luisa Sousa Freitas, estudante de Odontologia da Unifor, a decidir de vez o curso. Ela conta que em uma visita à Unifor, promovida pela escola, se encantou com a possibilidade de estudar a mesma faculdade que a mãe dela. “Quando eu conheci o bloco de Odonto foi amor à primeira vista (risos). Eu adorei as clínicas e as pré-clínicas. A partir daquele dia eu sabia o que queria estudar. Um tempo depois terminei a escola e logo ingressei na universidade”, recorda a universitária.

Inscreva-se para participar do Expresso 22

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE