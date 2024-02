Unifor: matrículas para 2024.1 seguem abertas até 1º de março

Com diferentes modalidades de processo seletivo, a Universidade de Fortaleza (Unifor) segue com matrículas abertas para novos estudantes para o semestre de 2024.1 até o dia 1º de março. Todos os cursos estão disponíveis, com exceção de Medicina, Ciência da Computação e Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS).

Os métodos para ingresso na Unifor são: vestibular agendado, nota do Enem, nota de vestibulares anteriores da Unifor, transferência de outra instituição de ensino superior, segunda graduação e reabertura de curso. Cada modalidade conta com opções de descontos nas mensalidades, que podem ser conferidos no site da instituição.

No caso do vestibular agendado, válido para todos os cursos presenciais, os candidatos contam com opções de horários flexíveis para a realização da prova. Há opção de escolha para manhã, tarde e noite de segunda a sexta-feira, além das manhãs de sábado. O exame consiste em uma redação e é aplicado de forma presencial no campus da Unifor.

Outro método é o uso da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Alunos que tenham realizado a prova entre 2009 e 2023 estão aptos a se matricular, desde que tenham obtido desempenho igual ou superior a 350 pontos, além de não terem zerado nenhuma prova objetiva nem a redação.

Neste semestre, a Unifor vai premiar 22 candidatos que realizarem a inscrição utilizando a nota do Enem, por meio de um concurso cultural. Os prêmios são dois Iphones 13, 10 vouchers para um ano de Netflix grátis e 10 vouchers valendo um ano de Academia Unifor grátis. O concurso é válido até o dia 23 de fevereiro.

Também há a opção de uso de notas de vestibulares anteriores. Candidatos que tenham feito a prova ou redação on-line entre 2017 e 2023 podem utilizar os resultados para a seleção de 2024.1. Nesta modalidade, o candidato será classificado de acordo com sua maior nota, caso tenha participado do processo seletivo mais de uma vez, conquistando a vaga por ordem cronológica de inscrição.

Para quem busca a transferência de cursos para a Unifor, é necessário anexar, no momento da inscrição, o histórico da instituição de Ensino Superior de origem e o certificado de conclusão do Ensino Médio. Após isso, será realizada uma análise dos documentos e divulgação do resultado final aos candidatos. Caso a transferência seja com FIES, é necessário anexar o contrato ou comprovante do financiamento.