Unifor lança novos cursos: terapia ocupacional, biomedicina e design de interiores

A Universidade de Fortaleza (Unifor) está com novos cursos no catálogo. São eles: Terapia Ocupacional, Biomedicina e Design de Interiores, todos com oferta de vagas para o semestre 2025.2. Os detalhes completos podem ser conferidos no portal oficial da Unifor.

As novas formações reforçam o papel da instituição de ensino em continuar a ampliar as opções de cursos para os estudantes de Fortaleza, acompanhando as tendências do mercado.

Conheça cada formação

Terapia Ocupacional

Legenda: Curso de Terapia Ocupacional Foto: Gabriel Rissi

A nova matriz curricular está alinhada às exigências do mercado de trabalho contemporâneo, formando profissionais que são capacitados para atuar em diversas áreas da saúde. O curso terá quatro anos de duração e será ofertado no período noturno.

O novo curso vem ao encontro da expansão do mercado de trabalho para terapeutas ocupacionais. A demanda por esses profissionais está crescendo, especialmente devido ao aumento de pessoas idosas e à maior conscientização sobre a importância da saúde mental, reabilitação física e estimulação sensorial.

Além disso, o setor privado também está em busca de terapeutas ocupacionais para compor equipes multidisciplinares em clínicas e centros de reabilitação.

Os terapeutas ocupacionais têm papel fundamental na promoção da saúde e bem-estar, podendo atuar em hospitais, clínicas, ambulatórios, escolas, instituições e centros de reabilitação, centros de convivência para pessoas idosas, creches e instituições penais, além de empreendimentos próprios.

Biomedicina

Legenda: Curso de Biomedicina Foto: Gabriel Rissi

O novo curso de bacharelado forma profissionais aptos a atuarem em campos que vão da saúde ao meio ambiente e da pesquisa aos laboratórios.

O biomédico tem foco na identificação e no estudo de microrganismos que causam doenças ao ser humano. O profissional faz exames, interpreta análises, ajuda a diagnosticar enfermidades, classifica microrganismos e realiza pesquisas.

A atuação dos biomédicos não envolve tanto o contato com os pacientes como os médicos, pois sua função se concentra mais em estudar e pesquisar doenças humanas, suas causas e tratamentos.

O novo curso oferece estrutura e tecnologia de alto padrão durante a graduação e matriz curricular desenvolvida por competências que valorizam o aprendizado teórico e prático. O bacharelado da Unifor está alinhado à expansão do mercado de trabalho para biomédicos nos últimos anos, com profissionais cada vez mais requisitados, especialmente pela crescente demanda por diagnósticos laboratoriais.

Design de interiores

Legenda: Curso de Design de Interiores Foto: Gabriel Rissi

A nova graduação tecnológica da Unifor em Design de Interiores oferece uma formação ágil e prática, com duração de dois anos, que prepara profissionais para atuarem nas diversas áreas em ascensão.

O mercado está em expansão no Ceará. A velocidade do crescimento imobiliário especialmente em Fortaleza, com novos empreendimentos comerciais e residenciais, tem impulsionado a demanda por profissionais que possam agregar valor aos projetos.

“A crescente conscientização sobre a importância do design no bem-estar e na produtividade das pessoas, somada à popularização das reformas e redecoração de ambientes, fortalece a posição do designer de interiores como peça fundamental no planejamento e execução de projetos”, afirma Camila Bandeira, coordenadora dos cursos de Design de Interiores e de Arquitetura e Urbanismo na Unifor.

Ela explica que o curso forma profissionais que são capazes de integrar as últimas tendências do design, tecnologia e sustentabilidade na criação de ambientes.