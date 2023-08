Unifor disponibiliza guia gratuito para auxiliar estudantes na escolha profissional

Nem sempre a escolha profissional costuma ser uma decisão fácil, especialmente para estudantes em fase de conclusão do ensino médio. Para auxiliá-los nessa decisão tão importante, a Universidade de Fortaleza (Unifor), instituição da Fundação Edson Queiroz, disponibiliza gratuitamente para o público o Guia de Profissões. Ao baixar o material, estudantes podem participar do concurso cultural “A Unifor te guia para o sucesso” e concorrer a uma premiação e a uma consultoria de orientação profissional.

Para participar, os interessados devem acessar o link do concurso, preencher o formulário com seus dados e responder à pergunta: “O que falta para você decidir a sua profissão?”. Após o preenchimento do formulário, o estudante poderá baixar gratuitamente o e-book Guia de Profissões, garantindo sua participação no concurso cultural. Todas as informações sobre estão disponíveis no regulamento.

Glêdson Araújo, coordenador de marketing digital da Instituição, explica que o vencedor será o dono da frase mais criativa. As respostas serão avaliadas por uma comissão julgadora formada por representantes da Unifor. Para o vencedor, além da premiação, será oferecida consultoria profissional, em dois encontros presenciais, junto a um especialista em carreiras.

Os participantes que baixarem o Guia de Profissões terão acesso a informações importantes sobre as diferentes áreas do conhecimento, as opções de graduação, além de um panorama sobre o mercado de trabalho na atualidade.

"O Guia de Profissões é um material muito rico não só para os estudantes que estão no ensino médio, mas, também, para aqueles que desejam cursar uma segunda graduação. O mercado de trabalho está cada dia mais competitivo e as possibilidades de carreiras são inúmeras. Na hora de decidir que profissão seguir, existem muitas variáveis a serem consideradas. No nosso Guia, então, disponibilizamos uma estrutura reflexiva sobre os tipos de profissões", frisa Clara Bugarim, vice-reitora de Ensino de Graduação e Pós-Graduação da Unifor.

Serviço

Guia de Profissões Unifor e Concurso Cultural “A Unifor te guia para o sucesso”

Período: até 31/08

Link do concurso: unifor.br/guiadeprofissoes