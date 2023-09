Unicef cria parceria com cidades do CE para identificar crianças que não foram vacinadas

As crianças e adolescentes não vacinados, ou com dose em atraso, podem ser identificados por meio de um alerta na plataforma criada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) em parceria com 179 cidades do Ceará. A ferramenta deve funcionar a partir de outubro e terá como foco as famílias em situação de vulnerabilidade.

O Estado foi o primeiro estado a aderir, ainda em julho, à iniciativa chamada “Busca Ativa Vacinal”, que teve os detalhes apresentados durante o evento de comemoração dos 50 anos do Plano Nacional de Imunizações (PNI), nesta segunda-feira (18).

Na prática, um representante do Unicef treinado em cada município deve reunir os esforços de assistentes sociais e secretários escolares, por exemplo, para encontrar crianças e adolescentes sem vacinação. Ao identificar alguém, é gerado um alerta para as equipes de saúde.

A partir disso, a vacinação pode acontecer conforme a estratégia de cada município, com o incentivo por telefone ou numa visita com agentes comunitários. Essa é uma das estratégias para alcançar a cobertura de imunização adequada no Ceará.

Isso porque a caderneta de vacinação completa deixou de ser realidade das crianças cearenses, principalmente, com o início da pandemia de Covid-19, como reflete o chefe do escritório do Unicef, em Fortaleza, Rui Aguiar.

Até o momento, o Ceará tem 51% de cobertura vacinal, conforme o Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações. O ano passado encerrou com 76,8% enquanto 2021 fechou com 62,4%.

“A nossa grande preocupação é com as crianças mais vulneráveis, algumas delas nunca tomaram nem uma dose de qualquer vacina. Então, criamos uma estratégia e temos 179 municípios e o Governo do Ceará, que foi o primeiro a aderir”, completa.

Nos últimos meses foram feitas as adesões dos municípios interessando na plataforma, bem como o treinamento das equipes. São definidas estratégias específicas para cada território e, entre outubro e novembro, o sistema deve operar.

“Temos uma plataforma e montamos uma estratégia com agentes comunitários, secretários escolares e assistentes sociais para identificar quando uma criança chega ao serviço (público) como não vacinada, ou que está faltando alguma dose, para criar uma notificação”, explica Rui.

As famílias com dificuldades de locomoção, que moram em áreas mais afastadas, são o principal público do trabalho.

Rui Aguiar Chefe do escritório do Unicef em Fortaleza A Busca Ativa Vacinal não é para repetir o trabalho já feito, mas para achar as crianças mais vulneráveis, que não receberam nenhuma dose, num trabalho com educação e saúde

Além disso, o diferencial da iniciativa está em incluir profissionais da educação e da assistência social neste trabalho, como acrescenta Metilde Ferreira, consultora de Saúde e Primeira Infância do Selo Unicef.

“A ideia é envolver esses outros parceiros e colocá-los como agentes de alerta que, no momento da matrícula na creche, vai avisar através da plataforma que a criança está com a vacina atrasada e desencadeia o processo até chegar na criança”, conclui.

Metilde explica que a capital cearense não está no público-alvo da ferramenta e que outros 4 municípios ainda não aderiram por questões internas, relacionadas ao número de equipes ou outras dificuldades de logística. Confira a lista de cidades no fim desta matéria.

Cenário de vacinação no Ceará

Os municípios cearenses retomaram o ritmo de vacinação de modo geral no último ano, conforme o debate feito durante o evento de celebração dos 50 anos do PNI. Em relação às crianças e adolescentes, de 0 a 14 anos, são 20 imunizantes diferentes – incluindo a proteção contra a Covid.

Na campanha de multivacinação, que deve iniciar no próximo dia 30, as vacinas devem ser aplicadas em escolas, além da realização de um mutirão no dia 7 de outubro para ampliar a cobertura vacinal.

Garantir essa proteção pode evitar o retorno de doenças, como sarampo, coqueluche e paralisia infantil, por exemplo. “Os municípios podem perder o Selo Unicef porque não vão alcançar os 95% da Tríplice Viral”, alertou Rui.

Legenda: Representantes dos municípios se reuniram nesta segunda-feira (18) para debater a imunização no Ceará Foto: Lucas Falconery

A Secretaria da Saúde do Ceará possui foco na população infantil para colocar a cobertura em níveis adequados, atingindo a meta do Ministério da Saúde, que varia entre 90% e 95% entre os imunizantes.

“Temos de ir onde o povo está, por isso discutimos levar vacina nas escolas, nos Vapt Vupts, que refletem a cidadania. As vacinas caíram mais ou menos na mesma proporção, mas estamos em franca elevação”, conclui Antonio Silva Lima Neto, secretário executivo de Vigilância em Saúde.

Busca Ativa Vacinal do Unicef no Ceará