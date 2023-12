UNI7 conquista alta colocação no 37° exame da OAB

Com nota máxima pelo Ministério da Educação, o curso de Direito do Centro Universitário 7 de Setembro (UNI7) também alcançou alta colocação durante o 37º exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Com percentual de aprovação acima da média nacional, a UNI7 conta com o Selo de Qualidade OAB Recomenda.

Maria Vital, coordenadora do curso de Direito da UNI7, destaca o trabalho realizado pelos profissionais da instituição. “Tivemos um ótimo resultado alcançado pelos nossos alunos no 37º exame da OAB. Este ano, estamos empenhados em criar uma campanha que não apenas celebre essas conquistas notáveis, mas também coloque em destaque a qualidade excepcional do nosso ensino e o corpo docente de excelência que orienta nossos estudantes”, ressalta.

As novas disciplinas da matriz atualizada e os projetos de atuação prática preparam para o mundo do Direito desde o início da graduação, com um time formado por profissionais do mercado, mestres e doutores reconhecidos nacionalmente. A instituição também oferece programas de extensão e atividades extracurriculares.

O Exame da OAB possibilita a aferição da qualificação técnica necessária ao exercício da advocacia em caráter preventivo, com o objetivo de evitar que a atuação profissional inepta cause prejuízo à sociedade. Assim, estas ferramentas avaliativas estão sempre em permanente aprimoramento para acompanhar a evolução das normas jurídicas e da sociedade.

"Eu escolhi a UNI7 porque aqui nós temos os melhores índices de aprovação na OAB", comenta Kaenna Esther, aluna do 10º semestre de Direito.

Ao longo de sete edições, o indicador Selo OAB Recomenda assegura, a cada três anos, junto com o Exame de Ordem, que o país terá advogadas e advogados devidamente capacitados para o exercício da profissão, e a UNI7 tem sido agraciada pelo selo há nove anos.

