Uma semana após suspensão da Cagece, uma rua inteira de Fortaleza ainda está sem água

A estatal afirmou que a via sofre com "baixa pressão na rede" e passa por "melhorias operacionais"

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Torneira com água pingando
Legenda: A Cagece garantiu que toma medidas para a normalização do serviço
Foto: Shutterstock/R Tee

Uma semana após a suspensão programada no fornecimento de água em Fortaleza e na Região Metropolitana, moradores da rua José Pedra, no Parque Dois Irmãos, ainda estão desabastecidos. A denúncia foi recebida pelo Diário do Nordeste na manhã desta quinta-feira (18).

De acordo com um morador, Francisco Narcélio, o problema com falta d'água chega a ser anterior à suspensão anunciada pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece). "A rua toda está sem água há mais de uma semana. Todo dia a gente liga para a Cagece e tem sempre uma história diferente, dão um prazo e esse prazo não é cumprido. Não tem água nem no vaso sanitário, isso é um crime", reclamou o morador. 

"A gente liga para a Cagece e eles desligam o telefone. Quando não desligam, é como se o telefone não existisse, não dão explicação nenhuma para o cliente. Todo dia compro seis garrafões [de água mineral para banhos e cozimento de alimentos]", acrescenta Maria Érika, vizinha de Narcélio.

Conforme a companhia, o fornecimento de água foi suspenso em diversos bairros, na última semana, para obras no macrossistema de abastecimento da região metropolitana. O prazo inicial da suspensão era de 5 horas às 20 horas da última quarta-feira (10), com retorno gradual até meia-noite de quinta (11). Contudo, à época, a estatal adiantou que o abastecimento em algumas localidades poderia se estender até sábado (13).

No caso específico da rua José Pedra, a Cagece alega que a via está com "baixa pressão na rede" e que passa, nesta quinta-feira, por "melhorias operacionais na rede de distribuição de água para solucionar a ocorrência". "Vale ressaltar que a região recebe atualmente obras de implantação de Distritos de Medição e Controle, que visam automatizar as redes de distribuição de água na Capital, para, assim, garantir maior eficiência dos sistemas para benefício da população", acrescentou a companhia.

Condomínio com mais de 400 unidades também ficou sem água por uma semana

Nesse mesmo período de uma semana, um condomínio com 400 unidades localizado no bairro Messejana, em Fortaleza, também sofreu com desabastecimento de água. Segundo a síndica do prédio, Camila Lima, os técnicos da Cagece informaram, a princípio, que o problema se devia, também, à baixa pressão do sistema. "Eles foram ontem ao condomínio, identificaram uma obstrução, fizeram o serviço, mas nada de água", reclamou.

Sobre esse caso, a Cagece informou que enviou equipes técnicas para executar o serviço de instalação de um novo hidrômetro, "medida que garantirá o restabelecimento imediato do abastecimento no local". Antes o fechamento desta matéria, o órgão garantiu que a situação foi normalizada no local.

