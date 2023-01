Trecho da Av. Sargento Hermínio será bloqueado por 6 meses a partir desta segunda; confira desvio

Quem trafega pela Avenida Sargento Hermínio, no sentido Presidente Kennedy-Centro, deve ficar atento ao bloqueio no trecho entre a Avenida Padre Anchieta e a Rua Raquel Holanda a partir desta segunda-feira (9). A intervenção deve durar 6 meses para a construção de um novo sistema de drenagem.

Por isso, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) sugere um desvio para quem precisa da via. A AMC também deve oferecer suporte operacional no local das intervenções.

Os motoristas devem entrar à direita na Rua Raquel Holanda, à esquerda na Rua Raimundo Correia, à esquerda na Rua Pompeu Cavalcante e à direita, retornando à Av. Sargento Hermínio.

Legenda: Orientação oficial para o desvio na Avenida Sargento Hermínio Foto: Reprodução/Prefeitura de Fortaleza

É importante atentar que o bloqueio parcial entre as ruas Gilberto Câmara e Raquel Holanda, em vigor desde o mês passado, permanece da mesma forma.

A faixa da via no sentido Centro/Presidente Kennedy, que já teve a urbanização concluída com a instalação da nova pavimentação, será liberada para tráfego.

Nesse momento, deve funcionar no contrafluxo, ou seja, operando em dois sentidos de tráfego.

Os bloqueios são necessários para a execução do projeto de urbanização da Avenida Sargento Hermínio. A nova intervenção será para a construção de um novo sistema de drenagem, calçadas e de nova pavimentação em piso intertravado.

Obras na Sargento Hermínio

As obras de duplicação da Avenida Sargento Hermínio, desde a Avenida Padre Anchieta até a Rua Olavo Bilac, totalizam 1,5 km de intervenções.

A obra tem 52% dos trabalhos concluídos com 1 km de piso intertravado em dois trechos: entre a Avenida José Jatahy e a Rua Padre Anchieta, e entre a Rua Olavo Bilac e a Avenida Dr. Theberge.

Também já foram entregues novas calçadas, remanejamento dos postes de iluminação e galeria de drenagem.

