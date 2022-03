Trabalhador que teve os dedos amputados enquanto operava máquina receberá indenização de R$ 245 mil

A 11ª Vara do Trabalho de Fortaleza julgou ação em favor de um auxiliar de marcenaria que teve os dedos amputados em ambiente de trabalho. O trabalhador receberá ao todo R$ 245 mil de indenização, sendo R$ 185 mil por danos materiais, R$ 30 mil por danos morais e mais R$ 30 mil por danos estéticos.

Para a Justiça do Trabalho, a empresa foi negligente por não oferecer equipamentos de proteção e treinamento necessário para que o funcionário operasse máquinas de manejo perigoso.

Na ação trabalhista, o auxiliar de marceneiro afirmou que trabalhava em uma mesa fixa com abertura na parte superior, por onde passa um disco de serra giratório, acionado por motor. Assim, o operador deveria empurrar a madeira com o auxílio de uma peça condutora até a posição de corte, mas tal equipamento não era fornecido pela empresa.

A empresa, por outro lado, alegou que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do empregado, em uma máquina chamada tupia horizontal, que só pode ser ligada quando está totalmente montada com a proteção de madeira.

Perícia

A magistrada responsável pelo caso determinou que fosse feita perícia no estabelecimento. De acordo com parecer do perito, o equipamento não atendia às normas de segurança do trabalho vigentes.

Tratava-se de uma máquina artesanal (única), que requeria diversas adaptações para operá-la. A perícia constatou também que o trabalhador não tinha recebido treinamento ou capacitação para operar a máquina.

Na sentença, a juíza titular da 11ª Vara do Trabalho de Fortaleza, Christianne Diógenes Ribeiro, reconheceu a culpa da empresa. Ainda cabe recurso à decisão.

“Por todos esses motivos, fica claramente demonstrada a culpa do empregador pelo acidente ocorrido, pois não atendeu a diversas normas de segurança com relação à máquina em que ocorreu o acidente, bem como não capacitou adequada e previamente o trabalhador”.