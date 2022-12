SVM prepara grande estrutura para cobertura do Réveillon de Fortaleza

Após três anos sem o tradicional Réveillon no Aterro da Praia de Iracema, que não ocorria desde 2019, antes do início da pandemia de Covid-19, a festa está de volta e promete ser a maior do Norte e Nordeste. Com 18 atrações e dois dias de shows, começando no dia 30 de dezembro, o evento vai contar com cobertura completa nos meios de comunicação do Sistema Verdes Mares (SVM).

O grupo prepara uma grande estrutura para atender de forma integral as regiões do estado, com mobilização de todas as frentes do Sistema Verdes Mares para garantir que o público de casa não perca nada da festa. ’’A transmissão de um grande evento é sempre um desafio. Precisamos pensar em todos os detalhes e envolver equipes multidisciplinares’’, explica Tayro Mendonça, Gerente de Planejamento e Gestão do SVM.

São esperadas 1,5 milhão de pessoas e 600 mil turistas para o período de shows, que acontece entre 20 de dezembro a 5 de janeiro, com gasto per capita previsto de R$ 5 mil e permanência média de 6,5 dias na cidade, de acordo com o Observatório do Turismo, vinculado à Secretaria do Turismo de Fortaleza (Setfor).

18 atrações musicais passarão pelo palco para a despedida de 2022 e chegada do novo ano, entre elas Jorge Aragão, Xand Avião, Vanessa da Mata, Luísa Sonza, Alok e Nattan. Além disso, uma feira de economia criativa também estará à disposição do público.

Os canais de comunicação TV Diário, TV Verdes Mares, FM 93, Rádio Verdinha e Diário do Nordeste trabalharão de forma simultânea para levar todas as informações do grande evento para cada cearense. ’’Teremos dois dias de cobertura intensa, com equipes de cinegrafistas, fotógrafos, operadores, engenharia e produção. Precisamos sincronizar a grade de programação das emissoras para não perder todo o conteúdo gerado pelas equipes no local do evento’’, explica o gestor.