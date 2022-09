Surto de conjuntivite? Por que os casos da doença dobraram em 2022

A quantidade de casos de conjuntivite na Capital cearense disparou neste ano. Entre janeiro a agosto, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) registrou 1.142 casos nas Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS). O número é quase o dobro do contabilizado em igual período do ano passado, quando foram anotados 593 casos.

A reportagem do Diário do Nordeste questionou a Secretaria da Saúde (Sesa) do Ceará se este aumento dos registros também é verificado nas demais cidades do Estado. A Pasta, contudo, informou que esta é uma demanda de atenção primária dos próprios municípios, e, por esta razão, não são unificados pela Rede Estadual.

Para especialistas, esses números não são aleatórios. Uma soma de fatores ajuda a explicar a redução dos casos em 2021 e o progressivo aumento registrado em 2022. O oftalmologista Felipe Carvalho detalha que durante o período da pandemia houve um maior cuidado com a higiene pessoal e isso afetou diretamente a redução das doenças infecciosas.

"Ao contrário do que se pensa, a conjuntivite não passa a esmo, sem que tenha o contato direto. A pessoa infectada, por exemplo, coça o olho e depois toca na maçaneta. Alguém vem, toca na maçaneta e depois põe a mão no olho. A partir deste contato cruzado há um grande risco de contágio", explica.

Felipe Carvalho Oftalmologista Com o aumento do uso do álcool em gel e lavagem das mãos, práticas intensificadas durante a pandemia, os casos de conjuntivite declinaram em cerca de 40% no ano passado. Neste ano, com o relaxamento destes cuidados, a doença teve um salto.

A também oftamologista Carol Sampaio compartilha da mesma análise e acrescenta que esta mudança de padrão - com uma queda em 2021 e crescimento em 2022 - também pode ser vista em outras viroses. "A proteção [em 2021, por exemplo] era bem mais rigorosa. Máscaras, álcool em gel, distanciamento, tudo isso contribui para a redução dos casos de viroses em geral e isso afeta também a conjuntivite", pontua.

"Agora é uma outra fase. As pessoas estão saindo cada vez mais de casa e usando cada vez menos máscaras", completa. Em paralelo a este 'relaxamento', outro fator contribuiu com o aumento dos casos, aponta o especialista Felipe Carvalho: a quadra chuvosa. O médico detalha que são três os tipos de conjuntivite: viral, bacteriana e alérgica. Estas duas primeiras, são transmissíveis.

"Na época das chuvas, a tendência é que aumente as aglomerações em espaços fechados e isto tem consequência direta na transmissão das doenças virais", acrescenta Carvalho. Já a conjuntivite do tipo alérgica tende a ocorrer em maior profusão durante o outono e primavera, isto é, entre agosto e meados de novembro.

Tratamento

O oftalmologista Felipe Carvalho explica que não há tratamento específico para conjuntivite, contudo, o médico alerta para a necessidade de ser feito uma consulta especializada para ser identificado qual tipo de contaminação.

"Viral e bacteriana os cuidados são diferentes da conjuntivite alérgico e, para além disso, nem todo vermelhidão no olho representa conjuntivite. É importante a análise médica para o correto diagnóstico e posterior condução", cita.

Ainda conforme o médico, a secreção da conjuntivite viral é mais esbranquiçada, em pequena quantidade e leva entre 15 a 20 dias para desaparecer com tratamento adequado. Já a secreção da conjuntivite bacteriana é mais amarelada e abundante, demora de 5 a 7 dias para desaparecer. A alérgica, por sua vez, tem duração média de 1 semana.

Apesar das diferenças no tratamento, na maioria dos casos, as primeiras recomendações são lavar o olho com água corrente e de forma frequente e, em casos de amplo desconforto, utilizar compressas sobre as pálpebras. O uso de colírios lubrificantes e lágrimas artificiais também pode ser sugerido pelo profissional médico.

O que é conjuntivite

A conjuntivite é uma infecção dos olhos que provoca o surgimento de vermelhidão, coceira e produção de uma substância espessa e amarelada. Ela pode ser de três tipos: viral, bacteriana e alérgica. O médico mais indicado para confirmar o diagnóstico e orientar o tratamento adeuqado é o oftalmologista.

Como se pega conjuntivite

A transmissão da conjuntivite se dá por meio do contato direto com o infectado ou, indiretamente, pelo contato com objetos contaminados pelo agente infeccioso. A secreção decorrente do processo inflamatório nos olhos serve de veículo para transmissão do micróbio.

Principais sintomas:

Olho vermelho e lacrimejante;

Inchaço nas pálpebras;

Intolerância à luz;

Visão embaçada;

Como reduzir as chances de propagação:

Lavar as mãos com frequência;

Não tocar as mãos nos olhos para evitar a recontaminação;

Evite coçar os olhos para diminuir a irritação da área;

Ao usar colírios e lubrificantes, não encoste o frasco no olho;

Evite a exposição a agentes irritantes (fumaça) e/ou alérgenos (pólen);

Não use lentes de contato enquanto estiver com conjuntivite;

Não compartilhar lençóis, toalhas, travesseiros e outros objetos de uso pessoal de quem está com conjuntivite;

Evitar piscinas.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil