Superlua, chuva de meteoros e ‘cometa do diabo’: saiba os fenômenos que serão vistos do CE em 2024

Já imaginou um evento astronômico, como o eclipse solar deste ano, atrair milhares de pessoas para observar o céu? Novas oportunidades de admirar a beleza no céu, ainda que em outra escala, surgem em 2024, com Superlua, chuva de meteoros e até aparição de cometas vistos a partir do Ceará.

O calendário astronômico pode ser definido com profundidade mês a mês ao longo do ano para a lista dos fenômenos e horários mais adequados. Contudo, a empresa de desenvolvimento de aplicativos de astronomia Star Walk elaborou a relação dos principais eventos.

Infelizmente, alguns deles não serão vistos do Estado – como é o caso do Grande Eclipse Solar Total Americano, no dia 8 de abril, e o Eclipse Solar Anular, do dia 2 de outubro, devido à posição geográfica. Por outro lado, outras possibilidades devem encantar os cearenses, inclusive, com eclipse.

Veja também

De modo geral, não é necessário usar nenhum tipo de equipamento para observar os fenômenos. Quem está no interior do Estado, no entanto, possui a vantagem de estar longe da poluição luminosa das grandes cidades e consegue observar melhor as chuvas de meteoros, por exemplo.

A reportagem consultou o astrônomo Ednardo Rodrigues, colunista do Diário do Nordeste, e Lauriston Trindade, membro da Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros (Bramon), sobre os fenômenos. Confira:

Legenda: Eclipse solar atraiu multidão para o Planetário e Praia de Iracema Foto: Fabiane de Paula

Chuva de meteoros Quadrântidas: 3 e 4 de janeiro

Para dar o pontapé nos eventos que embelezam o céu, a chuva de meteoros Quadrântidas possui uma taxa de 60 a 200 "estrelas cadentes" por hora durante o pico, que acontece por volta da meia-noite.

Esse evento é conhecido por ter "bolas de fogo brilhantes" no céu e a observação será facilitada porque a luz lunar não estará intensa.

“O radiante das Quadrântidas só ficará visível a partir das 2h15 da madrugada, porque essa chuva de meteoros fica no Hemisfério Norte. Apesar disso, nós devemos ver alguns meteoros associação a essa chuva”, explica Ednardo Rodrigues.

Cometa Pons-Brooks (Cometa do Diabo): 21 de abril

Esse corpo celeste, nomeado cientificamente de 12P/Pons-Brooks e apelidado de Cometa do Diabo, alcança o brilho máximo no dia 21 de abril, mas essa não será a data mais favorável para os cearenses.

“O cometa Pans-Brooks vai ser ofuscado pelo Sol no dia 21. A oportunidade genial de vê-lo seria durante o eclipse no dia 8 de abril, porém só será visto da América do Norte e parte da América Central. Uma pena. Mas nós já podemos vê-lo com uso de binóculo ou telescópio a partir do dia 1º (de janeiro) de 2024”, pondera Rodrigues.

A última observação do cometa próximo ao Sol aconteceu em maio de 1954. William Brooks, em julho de 1812, identificou o cometa e por isso foi feita a homenagem ao astrônomo no nome 12P/Pons-Brooks. Mas por que recebeu o nome popular?

"É um cometa com 17 km de núcleo, mas não oferece nenhum risco para a Terra e é apelidado assim por causa do formato da cauda que, numa fotografia, formava algo parecido com um chifre”, explica Lauriston

Chuva de meteoros Eta-Aquáridas: 5 de maio

Esse fenômeno será visto com maior facilidade no hemisfério sul, onde entre 40 e 85 meteoros podem passar por hora. A baixa luminosidade da Lua, que estará quase na fase Nova, também deve favorecer a observação da chuva Eta-Aquáridas.

“A Eta-Aquáridas apresentará seu radiante visível por pelo menos 4 horas, mas ainda sim pela madrugada. O problema é que nossas madrugadas nessa época do ano são bem nubladas”, contextualiza Ednardo.

Chuva de meteoros Perseidas: 12 e 13 de agosto

Esse evento astronômico será melhor visto após a meia-noite, quando o brilho da Lua será menos intenso. Apesar do pico entre os 12 e 13, os meteoros dessa chuva poderão ser vistos até por volta de 24 de agosto.

Mas é no período mais intenso que pode haver um total de até 100 meteoros passando no céu.

Aproximação entre Marte e Júpiter: 14 de agosto

Considerada a melhor conjunção entre planetas de 2024, Marte e Júpiter poderão ser vistos "pertinhos" no dia 14 de agosto, quando estarão a 0°18' de distância.

Para conferir esse fenômeno, é preciso observar o céu antes do nascer do Sol - momento em que a dupla fica brilhante.

Ocultação lunar de Saturno: 21 de agosto

A Lua quase na fase Cheia passa na frente de Saturno e, por isso, o planeta não será visto em alguns lugares da América Latina, África e Europa. O Ceará está no trecho onde acontece a ocultação lunar de Saturno.

"A ocultação de Saturno pela Lua no dia 21 de agosto está entre os fenômenos mais aguardados do ano. Já pensou em fazer um registo da superfície da Lua com Saturno no horizonte? Será deslumbrante", projeta Ednardo.

Legenda: Ocultação lunar simulada com o software Stellarium Foto: Reprodução

Grande parada planetária: 28 de agosto

Já ouviu falar no Grande Encontro? Pois Mercúrio, Marte, Júpiter, Urano, Netuno e Saturno estarão em alinhamento planetário na manhã do dia 28 de agosto. Com exceção de Urano e Netuno, os astros serão vistos sem uso de equipamento.

Os pontos brilhantes formam uma espécie de arco no céu e ficam visíveis por alguns dias.

"Neste caso, podemos fazer uma excursão por cada planeta em uma noite. Podemos mostrar Mercúrio e Marte a olho nu. E Júpiter e Saturno possuem detalhes que valem a pena ser vistos pelo telescópio. Mas Urano e Netuno estão tão longe que vemos apenas como pontos, até mesmo no telescópio", comenta Ednardo Rodrigues.

Foto: Reprodução/Star Walk

Eclipse da Lua: 17 de setembro

Um eclipse da Lua poderá ser visto no Estado neste dia, mas não será de grande impacto, como explica Lauriston Trindade.

"Um dos eventos interessantes possível de ver no Ceará será um eclipse da Lua na noite do dia 17/18 de setembro de 2024. A Lua vai passar na borda da sombra da Terra, não é um eclipse de grande efeito visual, mas é uma ocorrência astronômica bastante propícia", detalha o astrônomo.

Cometa Tsuchinshan-Atlas: 12 de outubro

O brilho máximo desse corpo celeste acontece no dia 12 de outubro porque será o momento em que o cometa estará mais próximo da Terra. Para conferir, basta olhar para o céu. O uso de aplicativos de astronomia podem nortear a observação.

"No dia 12 de outubro, em sua máxima aproximação, ele será visível logo após o pôr do sol. É um excelente horário. Acredito que sua magnitude ficará bem abaixo de 6, o que tornará visível a olho nu, podendo chegar a magnitude negativa. Dependendo de como ele vai se desintegrar, pode surpreender com uma cauda visível", afirma Ednardo Rodrigues.

A maior Lua cheia de 2024: 17 de outubro

Superlua, Lua Cheia, Lua do Caçador... Os nomes são vários, mas na prática o satélite natural estará mais próximo da Terra e por isso a percepção será da Lua maior e mais brilhante no dia 17 de outubro, sendo a maior considerada a maior Lua Cheia do ano.

Aproximação entre a Lua e Vênus: 4 de dezembro

Após a Superlua, será a vez da Lua e Vênus se "encontrarem" no céu na aproximação esperada para o dia 4 de dezembro. Por isso, o planeta pode dar a impressão de ser uma miniatura da Lua nesta data.

"Em dezembro, Lua e Vênus formarão um padrão parecido com a arte apresentada nas falésias de Canoa Quebrada, como uma lua crescente. Com a diferença de que não se trata de uma estrela, e sim de planeta, no caso será Vênus. Outra curiosidade é que não é possível uma estrela ou planeta ficar sobre a parte escura da Lua porque a Lua está muito mais próxima", aponta Rodrigues.