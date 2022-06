Spray nasal contra Covid: entenda como pode funcionar e quais as vantagens da vacina

Uma vacina sem agulha, borrifada nas narinas, que pode impedir a entrada do coronavírus no organismo. Essa é a proposta da vacina de spray nasal contra a Covid, que está em estudos em São Paulo e pode ser importante para o fim da pandemia.

O Diário do Nordeste conversou com especialista para entender como funcionaria uma vacina de spray nasal, quais as diferenças em relação aos imunizantes já conhecidos e as relativas vantagens e desvantagens.

Em outubro de 2021, o Instituto do Coração São Paulo (Incor) deu entrada no pedido de autorização à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para iniciar as fases I e II dos estudos clínicos da vacina anticovid via spray nasal.

Segundo o Incor, “o desenvolvimento brasileiro é inédito no mundo não apenas pela sua forma de administração pelas narinas, mas também pelos componentes derivados do vírus que ele utiliza para a imunização e pelo veículo que os transporta (nanopartículas)”.

Jorge Kalil, imunologista e professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), destacou, em publicação da instituição, que "se você fortalecer bastante o sistema imune na mucosa nasal, o vírus não penetra no organismo e não dá nem infecção nem doença". Ele acredita que o spray nasal possa estar disponível em 2023.

Foto: Fabiane de Paula

Já imunologista Edson Teixeira, professor do Departamento de Patologia e Medicina Legal da Universidade Federal do Ceará (UFC), explica por que as “vacinas de mucosa” seriam tão importantes para a defesa contra o coronavírus.

“Elas criam imunidade no local da infecção. No caso da Covid, diminuiria o risco de a pessoa adoecer, mas também de transmitir para outros, visto que com a imunidade já no local, o vírus não teria capacidade de se propagar”, pontua.

Edson Teixeira Imunologista e professor da UFC As vacinas aplicadas hoje para a Covid são tradicionais. Tiveram alguns updates, que são novidades, mas estimulam a resposta imunológica de uma forma geral, que inclui apenas uma parcela das mucosas.

O imunologista destaca ainda que além da vantagem de estimular a produção de anticorpos no local por onde o coronavírus entra, o nariz, a vacina por spray poderia ter maior aceitação popular, “já que existe a questão do medo da agulha”.

Edson salienta que não só a vacina em spray, mas uma vacina “universal” é extremamente necessária para encaminhar a população ao fim da pandemia.

“Esses vírus estão sofrendo mutações, outros vírus virão, e é importante que se tenha uma pan-vacina, que proteja contra todos os tipos de Sars-CoV-2, para o fim da pandemia. É uma promessa interessante, mas não dá pra cravar que acontecerá caso essas vacinas sejam um sucesso”, finaliza.

