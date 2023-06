Spa urbano oferece conforto e sofisticação para vivenciar o Dia dos Namorados

Conforto, sofisticação e gastronomia refinada é uma combinação sempre muito bem-vinda quando se pensa em uma experiência a dois. Com a aproximação do Dia dos Namorados, celebrado no próximo dia 12, o spa urbano Perfume 1731 é um dos espaços, em Fortaleza, que une ambiente arquitetônico, serviço premium e a alta gastronomia em um só lugar, com segurança, conforto, romantismo e privacidade para vivenciar a data.

Com um espaço propício para aprofundar raízes e boas memórias entre o casal, o spa urbano Perfume 1731 conta com suítes de alto padrão, opções personalizadas de gastronomia e comodidades para diferentes perfis de clientes. O Perfume 1731 foi concebido em torno de três pilares: arquitetura, gastronomia e serviços. As suítes contam com instalações modernas, inspiradas em hotéis de luxo, que garantem conforto extra para o casal.

De acordo com André Parente, proprietário do Perfume 1731, a alta gastronomia, um dos diferenciais do Spa, é um dos principais atrativos, com serviço 24 horas por dia para servir clientes que se hospedam de acordo com a demanda desejada.

Legenda: A alta gastronomia é um dos pontos de destaque do Perfume 1731 Foto: Divulgação

“Os casais, quando querem se reconectar, normalmente vão para hotéis de beira de praia do litoral cearense. Mas nem sempre o casal pode se ausentar um final de semana inteiro. Inclusive, muitos clientes buscam o Perfume 1731 como opção de restaurante. A partir disso, o Perfume se posiciona como a melhor opção de spa urbano, proporcionando estrutura de hotelaria de luxo dentro da cidade”, declara.

O cuidado também segue na concepção do cardápio, criado com base em pesquisas nos melhores restaurantes nacionais e internacionais, como forma de levar o melhor da gastronomia atual para os clientes. O mesmo conceito se aplica para a arquitetura do espaço, com as suítes sendo baseadas na alta hotelaria contemporânea de hotéis de luxo brasileiros e do exterior.

“O nosso espaço é todo pensado para brindar o momento a dois e reforçar as delicadezas que ele pede. Por isso, tomamos todos os cuidados para oferecer o que temos de melhor em termos de estrutura e culinária”, reforça André.

Serviço

Perfume 1731

Endereço: Rua Gonçalves Ledo, 1731 - Aldeota

Contato: (85) 98101.1731

Portal oficial: perfumemotel.com.br/

Instagram: @perfumemotel