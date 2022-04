“Sou ‘mãe’ dos meus pais”: com população mais velha no Ceará, cuidado de idosos recai sobre mulheres

Em 2043, o Ceará terá mais pessoas acima de 65 anos do que crianças e adolescentes. Entre as questões levantadas pela estimativa do IBGE, salta uma: quem vai cuidar dos nossos idosos? A resposta, em geral, é feminina: são as filhas, netas, sobrinhas, noras.

O dever de cuidar – da família, do lar, do outro – recai, historicamente, sobre as mulheres. Impacta a carreira, a vida pessoal e até a saúde das cearenses, como ressalta uma especialista que você lerá mais à frente.

Para a dona de casa Mary Tavares, 47, essa realidade não é futuro. É passado e presente. O último emprego formal que a cearense teve foi em 2006, ano em que a mãe começou a manifestar sintomas do Alzheimer – e exigir cuidado em tempo integral.

“Cuidei dela por 7 anos. Ela era acamada, não enxergava mais por causa da diabetes. Em 2013, ela faleceu, mas tenho meu pai, que vai fazer 83 anos e tem Alzheimer também. Já recusei vários empregos”, revela Mary.

Mary Tavares 47 anos Até tentei trabalhar, mas não dá. Não consigo pagar alguém pra ficar com ele. Eu, como sou família, fico 24h. Não como cuidadora, que tem folga. Não tenho. Minha vida é dentro de casa.

Outra dificuldade da cearense é a influência da idade, implacável com mulheres que tentam se inserir no mercado de trabalho. “Antes de tudo, trabalhei 8 anos numa livraria, tinha experiência. Quando tentei voltar, não consegui. Depois dos 30 anos, não tem emprego.”

Hoje, Mary conta com ajuda das irmãs para se sustentar junto ao pai e pagar a contribuição previdenciária. “Não tenho assistência do governo em nada, mas pago o INSS pra ter direito a me aposentar um dia.”

“Faço o papel de mãe de dois idosos”

Sair do emprego já não foi necessário para que a servidora pública Rannádia da Silva, 39, pudesse cuidar dos pais. A rotina, porém, é de “jornada dupla”, como ela define: pela manhã, no trabalho; à tarde, sendo “mãe de dois idosos”, ela brinca.

No dia a dia, Rannádia se reveza entre o emprego como bibliotecária e as consultas médicas, sessões de fisioterapia, compras no supermercado e todas as tarefas da vida adulta que cumpre pela mãe, de 68 anos, e pelo pai, de 73.

Rannádia da Silva 39 anos Somos 2 filhas, mas minha irmã mora no Interior. E eu sou solteira, então o cuidado com os pais ficou comigo. Não tenho filhos, mas brinco que tenho 2 filhos da terceira idade.

A cearense afirma que, após a pandemia, tem estimulado a autonomia da mãe, inserindo a tecnologia na vida da idosa. “Comprei um smartphone e fui ensinando, pra ela falar com a família. E também pra eu não ficar tão sobrecarregada”, pontua.

Rannádia diz que não tem irmãos homens, mas que “é notório que quando os pais ficam idosos, essa responsabilidade recai muito sobre as mulheres”. Na família da avó, ela relembra, eram 8 mulheres e 4 homens. Todos os cuidados foram assumidos por elas.

Rannádia da Silva 39 anos Às vezes, fico bem cansada e vou deixando as minhas coisas pra depois, porque minha mãe é prioridade. Minhas coisas é quando dá, quando sobra tempo. Às vezes, me dá um estresse. Você quer equilibrar os pratos, e não dá.

Políticas públicas para idosos

Foto: Helene Santos

“Historicamente, as mulheres ficaram restritas aos cuidados do lar”, inicia Noélia Alves de Sousa, historiadora e professora da Universidade Estadual do Ceará (Uece). “Mas quando ganharam espaço no mercado, não puderam escolher só o emprego”, emenda.

Pesquisadora de questões de gênero, Noélia avalia que essa “jornada dupla” chega a ser tripla ou quádrupla – e quando há pai, mãe ou sogros idosos, as mulheres ganham mais uma entre todas as tarefas cotidianas.

Noélia Alves de Sousa Historiadora e professora da Uece Isso impacta até a saúde delas: o número de mulheres infartando jovens aumentou muito, porque embora tenham conquistado espaço no mercado de trabalho, elas continuam responsáveis pelas atividades domésticas.

A professora frisa que o cenário tende a se agravar, já que a expectativa de vida está aumentando no País. “As pessoas vão demandar mais cuidados, e na cultura em que vivemos, vai sobrar pras mulheres. Na Europa e nos EUA, idosos são enviados a casas de repouso. É natural. No Brasil, isso é visto como abandono.”

Noélia é categórica ao afirmar que as políticas públicas devem acompanhar não só as mudanças sociais, mas as demográficas. “Ter creches para as mulheres pobres poderem deixar os filhos e trabalhar foi uma conquista. Precisamos agora pensar num suporte para os idosos.”

Noélia Alves de Sousa Historiadora e professora da Uece Com o envelhecimento da população, o cuidado dos idosos não pode ficar exclusivamente sobre as famílias, que estão cada vez menores. Muitos casais não têm filhos, essas pessoas vão envelhecendo e não tem quem cuide delas. E essa cultura atual não vai ser sustentável.

