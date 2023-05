Sopai Hospital Infantil Filantrópico inaugura mais 10 leitos de UTI

O Sopai Hospital Infantil Filantrópico, localizado em Fortaleza, inaugurou, na manhã desta segunda-feira (8), mais 10 leitos de UTI pediátrica em parceria com a Secretaria da Saúde do Estado (Sesa).

Com a expansão, a unidade passa a ter 20 leitos de terapia intensiva pediátrica, além de 180 leitos de retaguarda clínica, 30 leitos para crianças com condições crônicas complexas e 25 leitos para crianças com transtornos mentais e/ou dependência química.

"Essa é uma restruturação que esse hospital fez para dar resposta ao momento que a pediatria vem vivendo no nosso Estado. Já aumentamos em 50% os nossos leitos de retaguarda para internação clínica, tínhamos 120 e desde março estamos com 180", destacou a médica pediatra e diretora clínica do Hospital Sopai, Joana Maciel.

"Nós já tínhamos 10 leitos de UTI, mas ficamos todo esse tempo com pacientes com necessidade de terapia intensiva fora delas, atendendo em uma unidade chamada Unidade de Resposta Rápida, e agora a partir de hoje, 8 de maio, estamos entregando mais 10 leitos de terapia intensiva", concluiu.

Demanda

Aberto 24h, o Sopai trata e acolhe crianças e jovens de zero a 17 anos, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). Mensalmente, são realizadas em torno de 15 mil consultas eletivas e 1,5 mil internações, além de cerca de 1,6 mil cirurgias ao ano.

O Hospital é referência no Brasil em tratamento de crianças e jovens com dependência química e transtornos de saúde mental. Além disso, conta com setor de acolhida para bebês nascidos com sífilis, e uma ala de isolamento para tratamento de doenças específicas.

A unidade possui, ainda, uma rede de profissionais especializados em tratamentos neurológicos, de autismo e de transtornos de déficit de atenção.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE