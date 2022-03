“Somos levados a confundir felicidade com alegria, entusiasmo ou euforia”, afirma psicóloga

Conceito pensado e vivido desde os primórdios da humanidade, a felicidade só ganhou uma data internacional para ser celebrada em junho de 2012. Neste 20 de março, ocorre a 10ª comemoração diante de vários impasses: pandemia em seu terceiro ano, guerras mundo afora, intolerância e violência permanentes…

O brasileiro vem tentando recuperar a alegria, mas a passos lentos. O World Happiness Report 2022 (Relatório de Felicidade Mundial), estudo financiado pela Organização das Nações Unidas (ONU), mostra que o país ocupa a 38ª colocação entre 146 países, três posições a mais que em 2021 (41º).

O levantamento de 2020, que ainda não analisava os efeitos da pandemia, mostrava o Brasil em 32º lugar. Nas 10 edições do Relatório, o melhor índice conquistado foi a 17ª posição, em 2016, que avaliava o cenário nacional entre 2013 e 2015.

Ou seja, num contexto de menor qualidade de vida, há mesmo motivos para comemorar?

Sobre isso, o Diário do Nordeste conversou com Deborah Christina Antunes, psicóloga, pós-doutora em Filosofia e professora do Instituto de Cultura e Arte (ICA) e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal do Ceará (UFC). Neste semestre, ela ministra a inédita disciplina “Felicidade” para alunos de diversos cursos da instituição.

Legenda: Deborah Christina Antunes, psicóloga, pós-doutora em Filosofia e professora do Instituto de Cultura e Arte (ICA) e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal do Ceará (UFC) Foto: Arquivo pessoal

Confira abaixo a entrevista:

Como se define a felicidade? É uma emoção? Um sentimento? O que a desencadeia? E por que nos sentimos tão bem ao estarmos felizes?

Na sociedade em que vivemos, somos levadas a confundir felicidade e alegria, felicidade e entusiasmo, felicidade e euforia, por exemplo. Alegria é um sentimento, entusiasmo e euforia são emoções. Felicidade não é nenhuma coisa, nem outra. Felicidade é um estado.

Podemos sentir alegria quando conquistamos algo que sonhamos: entrar para a Universidade, comprar um carro desejado ou fazer uma viagem de férias. Esse sentimento logo é sobreposto quando se muda a situação: a Universidade entra em greve, a indústria de automóveis lança um modelo mais potente e a viagem de férias acaba e temos que retornar à nossa rotina.

O filósofo Theodor Adorno, em “Minima moralia”, nos diz que a felicidade é como um estar no útero materno: um estado de satisfação total das necessidades, de ser um só com o outro, com o mundo. É ele também que diz que o ser feliz não se reconhece como tal; para ver a felicidade é preciso sair dela. Ou seja, falar de felicidade é apenas possível num mundo onde esse estado ou já passou ou ainda precisa ser conquistado.

A felicidade é um estado transitório ou pode ser permanente?

Dentro das correntes principais da psicologia, vemos que o humano é um ser faltante, sempre em busca de algo que o preencha, mas nunca alcançando esse estado de totalidade de fato. Nesse sentido, a completa felicidade não existe.

É importante, contudo, notar que as teorias sobre o humano são sempre localizadas histórica e geograficamente, e que quando se diz que a completa felicidade não existe, ou que o mal-estar na civilização é insuperável, está-se dizendo de uma realidade pontual, de uma civilização específica, mas não que sempre tenha sido assim, ou que deva ser sempre assim.

As sociedades e a história são construídas por nós. Ou seja, é possível construir um mundo em que a felicidade como um estado permanente se realize de fato.

Durante a pandemia, houve um incremento de adoecimentos como ansiedade e depressão, em alguns casos pelo distanciamento social de amigos e da família. O quanto nossa felicidade depende de outras pessoas? O “ser feliz sozinho” é um mito?

Quando vivemos num momento em que nossas vidas são ameaçadas de forma tão brutal, porque nitidamente não são valorizadas frente ao sistema econômico que construímos, não é possível ser feliz nem sozinho, nem com o outro que nos ameaça pois pode estar transmitindo um vírus letal.

Mas isso não altera dois pontos: primeiro, que somos seres sociais, que nossa identidade, nossa visão de quem somos, é construída em relação com os outros, e segundo, que temos muito pouco hábito de nos voltar para nós mesmas e entendermos do que somos constituídas e as várias formas de trabalhar essas relações com os outros.

É verdade que houve um aumento nos diagnósticos de ansiedade e depressão, mas isso se deve muito mais ao fato de que vivenciamos um momento em que tudo parecia estar fora do nosso controle, um momento que parecia não ter fim.

Somos capazes de enfrentar cinco dias em um trabalho cansativo, se sabemos que no final de semana poderemos realizar atividades prazerosas – existe aqui uma sensação de controle e regularidade, previsibilidade da vida, ainda que em muitos aspectos, ilusória. O distanciamento social forçado pela pandemia inicialmente nos tirou dessa ilusão e da perspectiva da recompensa pelo esforço de uma labuta sem sentido.

Mas, ao fazer isso, nos lançou para uma realidade que já era a nossa, só que sem os “entorpecentes” usuais. Não é à toa também que nesse período aumentaram os índices de violência doméstica e feminicídio no Brasil – o que nos faz pensar que o problema realmente não é o estar só, mas algo muito mais estrutural e que não vai desaparecer junto com o vírus.

Estamos saindo de um período cruel de mais de 650 mil mortes pela pandemia, perdas de amigos e entes queridos, perdas de empregos e de renda, e temos agora a ameaça de uma guerra que pode se projetar globalmente. Na sua leitura, é possível ser feliz nesse cenário?

Eu vou seguir aqui os três passos que Richard Schoch coloca em seu livro “A história da (in)felicidade”, e o primeiro deles é reconhecer a insatisfação, a infelicidade como ponto de partida que revela o olhar para a crise.

Não é confortável estar nesse lugar de estraga-prazer, o daquele que reconhece a infelicidade. Mas esse lugar tensiona a produção da consciência e do mundo em outra direção. Recusar-se a permitir que a realidade seja ignorada é uma posição criadora de outros mundos possíveis.

Se outro mundo precisa ser gerado, a felicidade aparece como luta e como construção coletiva – ela passa a ser objetivo, finalidade da própria vida social. Só que essa construção não é sisuda pelo reconhecimento da tragédia que se tornou a vida humana, mas é alegre, porque o saber do possível a transforma em luta alegre frente à grande recusa das violências e abre para o novo horizonte de possibilidades.

Com licença poética, como diria Belchior, “a felicidade é uma arma quente”.

Há muitos livros, canais, programas e perfis que tentam ensinar fórmulas e modos de “como ser feliz”. Há mesmo um manual para isso, ou que vislumbres podemos ter nessa busca pela felicidade?

Existem muitos gurus vendendo fórmulas para a felicidade. Eu diria que qualquer modelo que individualize a questão é bastante problemático. Não que não existam formas de produzir bem-estar individual, e não que o bem-estar individual não seja importante, aliás, é fundamental que estejamos bem para construir o estado possível de felicidade que só se realiza coletivamente.

Mas esse bem-estar individual vendido nessas fórmulas está longe de ser o que se entende por felicidade.

Eu prefiro apostar naquele caminho que me referi há pouco: de reconhecer o estado atual de infelicidade, gerando um movimento coletivo para a mudança. Inicialmente, pode parecer mais difícil – porque nos tira do lugar comum e nos coloca em movimento – mas certamente nos leva a outra relação de consciência com a felicidade.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE