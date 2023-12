Sistema Verdes Mares vence diversas categorias no Prêmio Gandhi de Comunicação de 2023

Jornalistas do Sistema Verdes Mares foram premiados em diversas categorias do Prêmio Gandhi de Comunicação, realizado pela Agência da Boa Notícia na noite de quarta-feira (13). Materiais desenvolvidos para o Diário do Nordeste e Televisão Verdes Mares foram contemplados durante a cerimônia.

Em Fotojornalismo, o Diário do Nordeste conquistou 1º lugar, com a série de fotos "Apartados", de Fabiane de Paula. Thiago Gadelha venceu o 3º lugar com a série "Ensino de Tempo Integral no Ceará".

Em 2º lugar, na categoria de Telejornalismo, a matéria vencedora foi "Casos sem solução: Chacina do Curió", da TV Verdes Mares. Exibida no CETV 1ª edição, a reportagem foi realizada pela repórter Kilvia Muniz, com imagens de Francisco Paulino Jr., Evandro Lopes, artes de Igor Pontes e Edilberto Rodrigues, edição de Taís Lopes e produção de Camila Oliveira, Luiz Cláudio Morais e Itallo Rocha.

Legenda: Na categoria de Telejornalismo, a matéria vencedora do 2º lugar foi "Casos sem solução: Chacina do Curió", da TV Verdes Mares Foto: Arquivo pessoal

Na categoria Jornalismo Impresso/Digital, o Diário do Nordeste saiu vitorioso no 2º e 3º lugar. As jornalistas Alessandra Castro e Jéssica Welma conquistaram o 2º lugar com a reportagem "Título de eleitor: jovens em privação de liberdade garantem direito básico em ação do TRE-CE".

Os jornalistas Bruna Damasceno e Germano Ribeiro conquistaram o 3º lugar com a reportagem "Taxa Rosa - por que as mulheres pagam mais impostos do que os homens?", que contou com ilustrações de Louise Dutra e fotos de Fabiane de Paula.