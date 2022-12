Veículos do Sistema Verdes Mares vencem 4º Prêmio MPCE de Jornalismo

O Sistema Verdes Mares foi premiado em duas categorias no 4º Prêmio MPCE de Jornalismo, oferecido pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE). A solenidade de entrega ocorreu na noite desta quinta-feira (14) na sede da Procuradoria Geral de Justiça, no bairro Cambeba, em Fortaleza.

O Diário do Nordeste ganhou o 1º lugar na categoria Jornalismo Impresso/WEB, com a reportagem "Maçãs podres: Quadrilhas formadas por policiais viram alvos das autoridades", assinada por Messias Borges.

Em Fotojornalismo, o Diário do Nordeste foi vencedor do 2º lugar com "Denunciados", do fotógrafo Natinho Rodrigues. O 3º lugar ficou com a fotógrafa Fabiane de Paula, com"‘Terra Prometida’, Destino Incerto".

Ainda no Jornalismo Impresso/Web, G1 CE foi premiado em 2º lugar, com a matéria "Famílias lutam para que escolas públicas tenham atendimento especializado para crianças com autismo, no Cariri", da jornalista Claudiana Mourato.

Premiados

Na categoria Telejornalismo, a TV Verdes Mares alcançou o 1º lugar com o VT "Ceará tem a segunda maior população de idosos do Nordeste", da repórter Aline de Oliveira Lima.

Categorias

Nesta edição do prêmio, 50 trabalhos concorreram nas categorias Fotojornalismo, Radiojornalismo, Jornalismo Impresso/Web e Telejornalismo

O tema deste ano foi “A atuação do Ministério Público na defesa e manutenção do Estado Democrático de Direito”.

