Show de Suzy Navarro encerra São João “Xodó da Gente” no North Shopping Fortaleza

O clima de festa segue firme no North Shopping Fortaleza com o São João “Xodó da Gente”, que encerra sua programação no próximo domingo, 29 de junho, com o aguardado show da cantora Suzy Navarro. A artista sobe ao palco da Praça de Alimentação, localizada no Piso 3, a partir das 18 horas, para celebrar a cultura nordestina com muito forró e repertório regional, marcando o ponto alto de uma temporada junina cheia de atrações para toda a família.

Inspirado no tema “Xodó da Gente”, o shopping vem promovendo, ao longo do mês de junho, uma série de atrações no Quintal do Nortão e também na praça de alimentação, criando um ambiente acolhedor que tem reunido famílias, grupos de amigos e apaixonados por festas típicas.

A programação musical tem sido um dos grandes destaques da temporada. Nesta sexta-feira (27), às 19h, o cantor Di Castro anima o público com muito forró e clássicos da música regional.

No sábado (28), a partir das 17 horas, o público poderá conferir a apresentação especial da Quadrilha Encanto Junino. Em seguida, às 19 horas, é a vez da cantora Nara Mayne subir ao palco, trazendo no repertório canções marcantes da tradição junina.

De acordo com Jordana Vidal, gerente de marketing do North Shopping Fortaleza, a proposta do evento foi justamente transformar o espaço do shopping em uma grande festa cultural, valorizando o que há de mais autêntico na região. “Buscamos trazer atrações que conversem e conectem com nossos frequentadores. Com isso, abrimos espaço para clientes terem acesso à arte, cultura e ao regionalismo, resgatando esse laço e mostrando que temos orgulho das nossas raízes e do nosso estado”, destaca.

Segundo ela, o São João do shopping também se posiciona como uma alternativa às campanhas tradicionais de varejo do período, como o Dia dos Namorados, reforçando o vínculo com a comunidade. “O intuito principal do Xodó da Gente é valorizar o que já temos de bom na região, se apropriando de uma festa cultural para a família”, afirma. A ação, segundo Jordana, reforça o compromisso do North Shopping Fortaleza em oferecer uma programação que celebra a cultura nordestina e os talentos locais.

Experiências interativas

Além das atrações culturais, a programação contou com experiências interativas como o Push Premiado, ação que conecta tecnologia e entretenimento: por meio de notificações via app do shopping, os clientes puderam concorrer a cortesias para o Alchemyst Prestoryc Park, no Cumbuco.

Outro destaque do “Xodó da Gente” é a gastronomia. As comidas típicas — como milho verde, canjica, pamonha, pé de moleque e outras delícias — ajudam a compor uma experiência junina sensorial completa, que transforma o shopping em um verdadeiro arraial.

Com entrada gratuita, ambiente decorado e acessível, o North Shopping Fortaleza consolida-se como um polo de lazer, cultura e diversão para todas as idades. A programação de São João reforça o papel dos centros comerciais como espaços de celebração da identidade regional e valorização das tradições populares.

Serviço

São João “Xodó da Gente” – North Shopping Fortaleza

Programação:

– 27/06 (sexta-feira), às 19h – Show com Di Castro

– 28/06 (sábado), às 17h – Apresentação da Quadrilha Encanto Junino e show com Nara Mayne

– 29/06 (domingo), às 18h – Show de encerramento com Suzy Navarro

Local: North Shopping Fortaleza – Av. Bezerra de Menezes, 2450 – Presidente Kennedy

Entrada gratuita

Instagram: @northshoppingfortaleza