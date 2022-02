Shopping Central será novo ponto de vacinação contra a Covid-19 a partir desta segunda-feira

Fortaleza terá mais um ponto de vacinação contra a Covid-19 a partir da próxima segunda-feira (7). A população poderá receber a imunização no Shopping Central, localizado no Centro da cidade, das 9h às 17h. O espaço tem capacidade para atender até 500 pessoas por dia.

O ponto de vacinação ficará localizado no primeiro andar do shopping, próximo à praça de alimentação. O local contará com quatro vacinadores, além da equipe de cadastro e organização.

O espaço também oferecerá vacinação por livre demanda, de acordo com a programação diária, divulgada no portal da Prefeitura.

O novo ponto é uma parceria da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) com a Câmara dos Dirigentes Logistas de Fortaleza (CDL). “O novo ponto de vacinação vai atender os lojistas, trabalhadores do comércio e a sociedade como um todo que vão diariamente ao bairro para trabalhar ou fazer compras. Vamos prestar esse serviço à população cearense com todos os cuidados necessários para acelerar o processo de imunização”, afirma Assis Cavalcante, presidente da CDL.

Como fazer o agendamento da vacinação?

Fortaleza possui cinco centros de vacinação fixos instalados no Centro de Eventos do Ceará, no Sesi Parangaba, nos Shoppings RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy e no Shopping Iguatemi, além das Unidades de Atenção Primária à Saúde.

PASSO A PASSO PARA O CADASTRO NO SAÚDE DIGITAL

Acesse o site Saúde Digital Selecione a opção "Ainda não tenho cadastro" Identifique-se preenchendo corretamente seus dados Nesta etapa do cadastro, deve ser informado se a pessoa está acamada, se tem alguma comorbidade e profissão Confirme seus dados e crie uma senha de acesso ao cadastro Finalize o cadastro e aguarde seu agendamento Em Fortaleza, é possível acompanhar a lista de agendados no site. Os nomes são divulgados diariamente.

Documentos necessários

No ato da vacinação, será necessário, obrigatoriamente, apresentar documento original com foto, CPF, cartão nacional de saúde e comprovante de endereço.