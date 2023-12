Sesc Ceará promove intercâmbio artístico com mostras culturais pelo Estado

Buscando promover intercâmbio cultural dos territórios do Estado e formar plateia com acesso à cultura do povo cearense, o Sistema Fecomércio Ceará, por meio do Sesc, conta com diversas atividades de difusão das manifestações artísticas nordestinas. Uma das principais é a Mostra Sesc Cariri de Culturas, palco de um dos maiores encontros culturais do País.

A Mostra acontece anualmente no Cariri, transformando a região em cenário para apresentações de espetáculos de teatro, dança, exposições, shows, cafés literários, rodas de conversas, performances artísticas, mostras de cinema e vídeo, além de ações formativas e seminários. Por meio de sua ampla programação, o evento promove o intercâmbio, a pluralidade e uma valiosa troca artística entre os participantes.

Em 2023, o evento foi realizado em agosto e contou com a participação de 192 grupos, 337 ações em várias linguagens artísticas e uma média de 2.200 artistas de vários estados brasileiros. Para Alemberg Quindins, gerente de cultura do Sesc Ceará, a Mostra se destaca como um dos maiores encontros culturais do país “devido ao seu volume de atrações, o número de municípios beneficiados e a economia da cultura que gera durante sua realização”.

Expandindo os territórios de difusão cultural

Desde 2022, a Mostra Sesc Cariri de Cultura vem expandindo atuação para outros territórios cearenses, proporcionando um verdadeiro intercâmbio de territorialidade. A cidade de Pacoti recebe a Mostra Sesc HQ de Pacoti e o Vale do Acaraú é palco da Mostra Sesc de Artes Visuais de Sobral.

“O impacto é que ouvimos dos habitantes: ‘Agora temos uma Mostra pra chamar de nossa!’”, afirma Alemberg Quindins. De acordo com o gestor, as mostras estão sendo interligadas por uma ação circulante, em que a Mostra Sesc HQ de Pacoti perpassa pela Mostra Sesc de artes visuais de Sobral, chegando na Mostra Sesc Cariri de culturas. “E assim, a arte do Maciço de Baturité, desce pelo Vale do Acaraú e deságua na Chapada do Araripe. É um verdadeiro diálogo dos fazeres artísticos com os biomas culturais cearenses”, reflete.

De acordo com Alemberg, o objetivo do projeto é seguir se estendendo por outros territórios como a Chapada da Ibiapaba e Parque dos Monólitos, no Sertão Central. “O objetivo é identificar a formação da antropologia cultural de cada território, através da aplicabilidade de ações que aprofunde o diálogo artístico e fortaleça o censo de pertencimento territorial”, argumenta o gerente de cultura do Sesc Ceará.