Serviço de bronzeamento estimula aumento da autoestima em mulheres

O bronzeamento é uma prática que pode trazer diversos benefícios para as mulheres. Além de aumentar a autoestima, o bronze ainda é capaz de deixar a mulher mais bonita, confiante e atraente. O resultado pode ser notado não somente na estética, mas também na satisfação pessoal.

Outros benefícios do bronzeamento estão relacionados com saúde da mulher, como a maior absorção de cálcio pelo organismo, fortalecimento dos ossos, prevenção de diabetes, melhora do humor e alívio dos sintomas de depressão.

“As mulheres, mesmo com tantas responsabilidades, têm procurado cada vez mais procedimentos estéticos, práticos, rápidos e seguro para cuidar da autoestima e não descuidar da saúde do corpo e da beleza”, comenta Lídia Mara, sócia do Clube do Bronze (@clubedobronze), espaço de bronzeamento com unidades em Fortaleza e Maracanaú.

O Clube conta com serviços de bronze natural, banho de lua, bronze a jato e bronze artificial na matriz, localizada na Granja Lisboa, nas outras três sedes de Fortaleza, nos bairros Aldeota, José de Alencar e Maraponga, além de uma unidade em Maracanaú, sempre com foco em oferecer o melhor ambiente para cada mulher.

Empreendedorismo feminino

O espaço possui cinco unidades e conta com uma equipe especializada. Desse modo, a empresa também se destaca no cenário do empreendedorismo feminino, possuindo potencial de gerar empregos, inovar em sua área de atuação e contribuir para a diversidade e inclusão nos negócios.

Legenda: Lídia Mara é sócia do Clube do Bronze Foto: Divulgação

“Na época (em que entrou no negócio), eu estava na faculdade e tinha uma academia e, certo dia, uma amiga me chamou para fazer um bronzeamento, foi onde conheci o espaço e já imaginei tudo que poderia se tornar. Em 2019, já com uma equipe especializada, abri a segunda unidade em Fortaleza e agora temos mais duas’’, conta a empresária.

Serviço

Mais informações e agendamentos

Clube do Bronze

Horário de funcionamento: de 7h20 às 19h30

Contato: (85) 9.8212- 2675

Instagram: @clubedobronze