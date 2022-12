Série Nenhuma a Menos estreia nesta quinta e foca em mulheres vítimas de violência

Como denunciar a violência doméstica? O que fazer para sair do ciclo de abuso? Onde encontrar suporte jurídico e psicológico para sair de um relacionamento abusivo? Perguntas como essas são o mote da série Nenhuma A Menos, que estreia nesta quinta-feira, dia 29, no YouTube do Diário do Nordeste. O programa integra o projeto Elas 2022, iniciativa do Sistema Verdes Mares.

O projeto se apoia em três pilares de conteúdo: superação, empoderamento e autonomia. Seguindo esse norte, o programa, dividido em nove episódios, vai ouvir mulheres trazendo relatos pessoais sobre abuso físico e psicológico, especialistas e profissionais que atuam na frente de combate à violência doméstica.

Mulheres como Madalena Matos, profissional de RH há mais de 30 anos, e Nalim Carlini, consultora executiva de Recursos Humanos com MBA em Gestão de Pessoas, que vão dar dicas de como resgatar a autoestima profissional após um ciclo de violência e se reinserir no mercado de trabalho.

O resgate da autoestima feminina também está no relato de mulheres como Lais Blaine, trancista e “dread maker” que ajuda outras no processo de transformação capilar. Ela traz uma mensagem de empoderamento e de despertar da “verdadeira beleza” que existe em cada uma das mulheres. Com ela, Kelviany Xavier também reforça a mensagem de autoaceitação ao contar como passou a lidar com a alopecia e assumir de vez o visual careca.

A série Nenhuma a Menos mostra ainda como mulheres que estão em relacionamentos abusivos podem denunciar seus agressores. "Quando a mulher está decidida a denunciar, o primeiro passo é procurar uma Delegacia da Mulher, se na cidade em que ela mora existir uma, ou procurar uma delegacia comum", indica Aline Menezes, advogada e assessora jurídica do Primeiro Juizado da violência doméstica e familiar da Comarca de Fortaleza. A advogada sugere também os telefones 190 para emergências e 180 para casos não emergenciais.