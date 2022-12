Série Arena da Vida conta história de treinadora de jovens no Conjunto Esperança

No 9º episódio da série Arena da Vida, exibido na edição de hoje (15) do programa Jogada 1º Tempo, foi contada a história da atleta e educadora física Flávia Castro, que treina uma equipe de meninos e meninas na Areninha do Conjunto Esperança.

Durante o episódio, apresentado pela jornalista Denise Santiago, a instrutora comenta que, desde que começou os trabalhos, nunca se sentiu desrespeitada por conta do seu gênero. Apesar de haver preconceito no meio do esporte, a jovem de 22 anos relata que o receio inicial foi substituído por acolhimento.

Flávia também relembra que durante a juventude não haviam equipamentos como as areninhas, que proporcionam espaços de qualidade e apoio para a prática do futebol. Amanhã (16), será transmitido o último capítulo da série.

Projeto Arena da Vida

Com o objetivo de mostrar a importância da prática esportiva na vida de jovens e no desenvolvimento de comunidades da capital cearense, a série Arena da Vida tem apresentado histórias de superação, vivenciadas em Areninhas de Fortaleza. Ao todo, serão 10 episódios, exibidos de segunda a sexta, na programação do Jogada 1º Tempo na TV Diário e Verdinha. O projeto é realizado pelo Sistema Verdes Mares e conta com apoio da Prefeitura Municipal de Fortaleza.

