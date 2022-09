Sequência de prêmios e Delivery da Sorte tornam lotérica de Fortaleza a Nº1 do Brasil

Credibilidade, estratégia e um atendimento que possibilite comodidade e diversas formas de garantir a aposta que pode trazer mudança de vida. Esses são fatores fundamentais na escolha dos clientes que procuram as loterias Caixa. Em Fortaleza, a Loteria Aldeota se destaca nesse mercado e ficou conhecida como a “pé-quente” não só da cidade, mas também atraindo apostadores de todo o Brasil pelo portfólio de resultados expressivos em mais de 16 anos de atuação.

Antenada aos avanços tecnológicos, a Loteria Aldeota fez uma série de investimentos em equipamentos e colaboradores para atender um público que quer a velocidade da internet e a capilaridade dos jogos oficiais da Caixa Econômica. “Das 11 modalidades de apostas, a Loteria Caixa oferece o formato de bolões em nove e todas essas estão disponíveis em nossas agências”, comenta Alessandro Montenegro, especialista em loterias e sócio-proprietário da Loteria Aldeota, e também conhecido como o “Rei do Bolão”.

Delivery da Sorte – Serviço Exclusivo de Entrega de Bolões

Uma das inovações é o Delivery da Sorte, no qual os clientes fazem apostas pelo canal de atendimento do Whatsapp, pelo número (85) 3104-5050. Durante o atendimento personalizado, o apostador é orientado pela atendente, que apresenta as mais variadas combinações e sequências numéricas de bolões de altas dezenas elaboradas e estudadas pela equipe de estatística da própria loteria, e tudo isso aliado a um suporte para os clientes que querem apostar, mas não entendem muito sobre Loterias. Os apostadores de todo o país recebem os bolões via Sedex ou pessoalmente pela equipe de motoboys que fazem a entrega em casa ou no trabalho em toda Fortaleza e Região Metropolitana.

Para os clientes adeptos do atendimento presencial, a Loteria Aldeota está presente no bairro homônimo (Avenida Dom Luís, N° 600, Loja 2); e no Shopping Riomar Kennedy (Avenida Sargento Hermínio Sampaio, 3100, Piso L2, Loja N° 2040 B), com atendimento de segunda a domingo.

Facilidade na compra de bolões de altas dezenas

Modalidade popular e prática, os bolões consistem em grupos de apostadores que selecionam a quantidade de dezenas que serão apostadas e o número de cotas participantes. A partir disso, o valor da aposta é rateado entre os participantes, como também os sócios. Recentemente, por exemplo, 35 pessoas de vários estados do Brasil optaram por esse formato disponibilizado pela Loteria Aldeota e ficaram milionárias, dividindo uma bolada de R$ 105 milhões na Mega Sena.

Entre os diferenciais do atendimento, Lucas Dantas, sócio da Loteria Aldeota, reforça a segurança e credibilidade do processo. “Nós registramos os bolões e em seguida os disponibilizamos para nossos clientes. Ou seja, cada apostador recebe seu bolão oficial Caixa de acordo com o número de cotas e quantidade de dezenas escolhidas. Isso é a certeza de que cada apostador está participando com segurança da premiação. Em alguns casos, o bilhete fica guardado em nosso cofre, endossado (com nome e CPF ) e garantido, pois ele é intransferível, uma espécie de título ao portador”, pontua.

O apostador ainda pode pagar em cartão de crédito ou débito, pix ou dinheiro pelas apostas. Além do atendimento pelo WhatsApp, os interessados também podem tirar as dúvidas sobre os jogos pelo Instagram e YouTube em tempo real. Para Alessandro Montenegro, essa assistência por meio da tecnologia “representa para o apostador segurança e credibilidade, eles podem confiar e entender como funciona na prática”.

Legenda: Central de Atendimento Foto: Divulgação

TV Loteria Aldeota

Trazendo ainda mais interatividade aos clientes, a Loteria Aldeota lançou a TV Loteria Aldeota, programa gravado diariamente ao vivo, no qual trazem todas as atualizações, resultados, estratégias e dicas sobre as Loterias Caixa. Além disso, as pessoas podem tirar suas dúvidas em tempo real todos os dias às 11 horas apresentadas pelos sócios da Loteria Aldeota e pelo comunicador Gleudson Rosa. A programação completa pode ser conferida em: https://www.youtube.com/c/LOTERIAALDEOTA

Serviço

Loteria Aldeota - Venda de Bolões oficiais da Caixa

Onde: Av. Dom Luís, 600 - Loja 02 - Aldeota (Filial Aldeota) e Shopping

RioMar Kennedy

Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 8h30 às 19h. Aos sábados, das 8h30 às 16h (Aldeota). No RioMar Kennedy, todos os dias, das 9h às 21 horas.

Telefone: (85) 3104-5050 (WhatsApp)

Redes Sociais: Instagram (@loteriaaldeota) e Youtube (Loteria Aldeota)

