Secretaria da Saúde do Ceará libera quarta dose da vacina contra Covid-19 para maiores de 40 anos

Após liberação do Ministério da Saúde (MS), a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) emitiu recomendação para que municípios iniciem a aplicação da quarta dose, a segunda de reforço, para pessoas com 40 anos ou mais. O intervalo mínimo segue o mesmo, de quatro meses a partir da última vacinação. A Prefeitura de Fortaleza confirmou que começa a nova fase já nesta terça-feira (21).

Nesta segunda-feira (20), a pasta ainda atualizou mais protocolos de imunização. Foi recomendada a segunda dose de reforço para pessoas com 18 anos ou mais vacinadas com a Janssen no esquema da dose única e que receberam o primeiro reforço há quatro meses, independente da marca de vacina do primeiro reforço.

A Sesa ainda recomenda a terceira dose de reforço para pessoas com 40 anos ou mais que receberam a Janssen de dose única e foram imunizadas com o segundo reforço há quatro meses ou mais.

As orientações serão expostas em nota técnica da Sesa que já começou a ser enviada aos municípios.

A Sesa ressalta que compete aos municípios definir as estratégias para o alcance dos grupos elegíveis, no entanto, sugere-se priorização das faixas etárias por ordem decrescente. A imunização poderá ser iniciada com as doses em estoque.

Fortaleza

Conforme o prefeito de Fortaleza, José Sarto, anunciou, a imunização com a segunda dose de reforço de pessoas com 40 anos ou mais não precisa de agendamento.

A aplicação em pessoas com 50 anos ou mais continua liberada também. É necessário apenas conferir os locais de vacinação disponíveis, divulgados pela Prefeitura de Fortaleza diariamente.