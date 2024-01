Secretaria avalia criar mais 2 regiões de saúde no CE para maior suporte aos municípios; veja áreas

A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) elabora uma proposta para desmembrar as regiões Norte e do Cariri, com a criação de outras 2 superintendências regionais de saúde, como forma de dar maior eficiência à gestão pública. Ainda não há uma data definida para a nova distribuição, mas estudos de fluxo devem ser feitos para embasar a mudança.

As informações foram repassadas pelo ex-presidente do Conselho Estadual da Saúde (Cesau) do Ceará, José Araújo Júnior e pela titular da Sesa, Tânia Mara Coelho, durante a posse dos novos conselheiros, na última sexta-feira (5).

O que motiva a proposta é a dificuldade em gerir a Região Norte e do Cariri devido à quantidade de cidades – são em torno de 50 em cada. “Sabemos que algumas regiões têm um grande número de municípios e isso faz com que a gente crie mais superintendências para que possamos estar mais perto dos municípios", avalia Tânia Mara.

As atuais 5 superintendências regionais de saúde

Fortaleza: 44

Sertão Central: 20

Litoral Leste/Jaguaribe: 20

Norte: 55

Cariri: 45

As superintendências são responsáveis por implementar as políticas públicas definidas pela Sesa, coordenar e monitorar a gestão financeira, dentre outras atribuições. Isso gera uma grande demanda, como avalia José.

"(Na região de saúde de) Sobral são 55 municípios é humanamente impossível acompanhar a superintendência, assim como é desafiador no Cariri acompanhar os 45 municípios. São exemplos de que temos de desmembrar", acrescenta.

No entanto, não existe uma divulgação de como deve ficar o novo mapa das regiões de saúde ou quando isso deve acontecer, como explicou a secretária.

"Estamos avaliando, porque para a gente dividir o Estado em novas regiões precisamos estudar fluxos e toda a rede. Neste momento, estamos com o programa de fortalecimento da atenção primária no Leste/Jaguaribe e vamos entrar no Cariri também”, conclui.

Tânia Mara Secretária da Saúde do Ceará Tudo isso faz com que a gente pense, cada vez mais, que a regionalização é o caminho e a gente quer que as regiões se tornem independentes em áreas de saúde.

A continuidade da regionalização da saúde, inclusive, é um desafio para a nova gestão do Cesau, com a posse de 66 conselheiros – sendo 50% usuários do serviço público, 25% de profissionais de saúde e 25% de representantes do governo e prestadores de serviços de saúde.

"Fazer saúde é uma construção coletiva, é estar com a comunidade, não podemos ficar numa bolha sem interlocução com os profissionais da saúde, os gestores e, principalmente, com os usuários", frisa José.

Regionalização da saúde

A criação das regiões de saúde são parte da estratégia da regionalização dos serviços de assistência – uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) que orienta o processo de descentralização das ações e serviços de saúde.

As Superintendências também são responsáveis por emitir pareceres sobre os projetos e as demandas voltados para atenção ambulatorial especializada, para as redes de urgências e emergências e de atenção à saúde bucal, por exemplo.

Em cada região de saúde, inclusive, há um hospital regional, Centros de Especialidades Odontológicas e policlínicas para o atendimento especializado e de alta complexidade.

