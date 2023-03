Sarto anuncia mais de R$ 350 milhões para ampliação da rede de ensino em tempo integral

O prefeito José Sarto anunciou, na manhã desta segunda-feira (13), pacote de investimentos no total de R$ 358.560.882,54 para ampliação da rede de ensino em tempo integral de Fortaleza, com a construção de 76 novas unidades escolares.

A meta é aumentar a oferta de vagas, possibilitando que mais alunos sejam inseridos no ensino de tempo integral, assim como universalizar a modalidade para os alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental.

Os investimentos contemplam unidades já em construção e outras com obras a iniciar, incluindo Escolas de Tempo Integral, Centros de Educação Infantil e Escolas Areninha.

Investimentos anunciados

17 Centros de Educação Infantil: Jangurussu (2), Vicente Pinzon, Luciano Cavalcante, Conjunto Ceará (2), Vila Peri, Conjunto Palmeiras, Parangaba, Autran Nunes, Jardim Castelão, Serrinha, Barroso, Jardim Iracema, Sapiranga, Serrinha e Granja Lisboa.

Investimento: R$ 93.422.399,40 .



10 Escolas de Tempo Integral : Jardim Castelão, Parque Santa Rosa, Cajazeiras, Parque Dois Irmãos, Jangurussu, Siqueira, Cidade 2000, Pici, Itaperi e Henrique Jorge.

Investimento: R$ 165.739.276,34 .

Investimento: R$ 165.739.276,34 .



3 Escolas de Tempo Parcial : Alto da Paz, Jangurussu e Parque São José.

Investimento: R$ 49.721.782,80 .

Investimento: R$ 49.721.782,80 .



46 Escolas Areninhas: Messejana (5), Jangurussu (3), Paupina, Conjunto Palmeiras, Antônio Bezerra, Vila Velha (3), Mondubim (6), São Bento, João XXIII, Conjunto Ceará I (2), Benfica, Serrinha (2), Aeroporto, Genibaú, Rodolfo Teófilo, Passaré (2), Conjunto Esperança, Bonsucesso, Serviluz, Edson Queiroz, Cidade 2000, Luciano Cavalcante, Cais do Porto, Presidente Kennedy, São Gerardo, Itaoca, Parque Dois Irmãos, Floresta, Boa Vista e Parangaba.

Investimento: R$ 49.677.424.

Investimento: R$ 49.677.424.

Centros de Educação Infantil (CEIs)

Segundo anúncio da Prefeitura, Fortaleza conta com 24 novos CEIs, totalizando a abertura de mais de 4 mil vagas. Além destas, 11 unidades estão em construção. A meta é ter 50 novos CEIs até o fim de 2024.

Escolas de Tempo Integral (ETIs)

Além das 10 Escolas de Tempo Integral anunciadas, conforme a Prefeitura, seis unidades já estão em construção. Outras seis já haviam sido entregues na atual gestão, e a meta é construir 23 unidades.

"Hoje Fortaleza se notabiliza pela ascendência na qualidade de ensino de tempo integral. Temos 90% do nosso ensino de tempo integral do 6º ao 9º ano e vamos universalizar até 2024. A política que Fortaleza tem feito na educação, para além da questão dos espaços físicos, é uma política de valorização da categoria. Já fizemos concurso para 2 mil professores, já entregamos 12 mil chromebooks, já estamos em processo de entrega de tablets, estamos entregando microfones para melhorar a qualidade e resguardar a voz de quem ensina", listou Sarto, durante o anúncio.

Escola Areninha

Já em relação às escolas Areninhas, Fortaleza conta com cinco unidades e quatro estão em construção. A meta é ter 50 até o fim de 2024, de acordo com a Prefeitura. Cada unidade consegue atender 320 alunos, com aprendizagem no contraturno escolar, ampliando a oferta de matrículas em tempo integral.

