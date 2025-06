São João de Maracanaú investe em acessibilidade e inclusão em edição comemorativa

O São João de Maracanaú, reconhecido como o Maior São João do Planeta, tem se destacado não apenas pela grandiosidade da programação cultural, mas também pelas ações voltadas à inclusão e acessibilidade. O evento, que acontece até o dia 29 de junho no Parque de Eventos Narciso Pessoa de Araújo, em Maracanaú, adota uma série de medidas para garantir conforto e segurança ao público com diferentes necessidades.

Entre as iniciativas estão os carrinhos elétricos (tuk-tuks), que circulam pela cidade cenográfica facilitando o deslocamento de pessoas com dificuldade de locomoção. Além disso, faixas exclusivas, rampas de acesso e áreas reservadas foram implementadas tanto na Arena de Shows quanto no Quadrilhódromo, beneficiando cadeirantes, idosos e pessoas com mobilidade reduzida.

O evento também conta com um espaço sensorial, denominado Estação das Cores, localizado no Quadrilhódromo, pensado para oferecer uma experiência mais confortável e acolhedora para pessoas com transtorno do espectro autista (TEA). Outra iniciativa relevante é o programa de empregabilidade desenvolvido em parceria com a APAE Maracanaú, que oferece oportunidade de trabalho a 10 jovens com síndrome de Down durante o período do festejo.

Em 2025, o São João de Maracanaú celebra seus 20 anos, reforçando seu papel como um dos maiores símbolos da cultura nordestina. A cenografia deste ano homenageia três importantes polos juninos do Brasil — Caruaru (PE), Campina Grande (PB) e Mossoró (RN) —, que se unem a Maracanaú na preservação e valorização dessa tradição. O tema desta edição, “No Ceará é Assim”, destaca ainda os principais pontos turísticos e cidades do estado, trazendo um cenário que exalta a cultura cearense.

O evento é promovido pela Prefeitura de Maracanaú e acontece diariamente a partir das 18h, no Parque de Eventos Narciso Pessoa de Araújo, localizado na Avenida Wilson Camurça, no Distrito Industrial de Maracanaú, próximo ao campus do IFCE.

Serviço

São João de Maracanaú 2025

Período: 6 a 29 de junho

Horário: a partir das 18h

Local: Parque de Eventos Narciso Pessoa de Araújo – Av. Wilson Camurça, Distrito Industrial de Maracanaú (próximo ao IFCE)