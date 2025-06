São João de Maracanaú gera mais de 4,5 mil empregos e aquece economia do Ceará

Um dos eventos que mais movimenta a economia do Ceará, o São João de Maracanaú aquece diversas cadeias produtivas, como vestuário, alimentação e estética. Neste ano, a iniciativa gerou 4500 empregos diretos e indiretos, além de beneficiar 1500 empreendedores, entre barraqueiros e ambulantes, que foram selecionados por meio de editais públicos.

Além disso, o festejo incentiva o fluxo de turistas no estado, pois recebe visitantes de outras regiões do Ceará, como também do Nordeste e do Brasil.

O São João de Maracanaú celebra duas décadas em 2025. Na última sexta-feira (13), o evento atingiu recorde de público, com 150 mil pessoas em uma noite comandada por Ivete Sangalo e Wesley Safadão.

O evento de 2025 celebra os grandes festejos juninos do Brasil e do Ceará. A cenografia traz referências a Caruaru (Pernambuco), Campina Grande (Paraíba) e Mossoró (Rio Grande do Norte) para a Cidade Junina, municípios nordestinos que, ao lado de Maracanaú, fazem dos festejos juninos uma das maiores manifestações culturais do Brasil e do mundo.

Neste ano, o tema “No Ceará é Assim” homenageia os principais pontos turísticos e as cidades no espaço. O evento é uma realização da Prefeitura de Maracanaú e segue até o dia 29 de junho, a partir das 18 horas, Parque de Eventos Narciso Pessoa de Araújo, na Av. Wilson Camurça, no Distrito Industrial de Maracanaú, próximo ao Campus do IFCE.

Serviço

São João de Maracanaú 2025

Período: 6 a 29 de junho

Horário: a partir das 18 horas

Local: Parque de Eventos Narciso Pessoa de Araújo, na Av. Wilson Camurça, no Distrito Industrial de Maracanaú, próximo ao Campus do IFCE