Sana 2024: evento começa hoje (26), com atrações nacionais e internacionais

Figura carimbada no calendário dos amantes de cultura pop, o Sana 2024 – Parte 1 começa hoje (26), no Centro de Eventos do Ceará, e segue até o próximo domingo (28). Entre as atrações dos três dias, está o show do grupo de hard rock CPM 22, amanhã (27). Os ingressos estão disponíveis para compra na plataforma Sympla.

O evento conta com opção de ingresso solidário, com meia entrada para quem doar 1kg de alimento não perecível, que será destinado ao projeto Mesa Brasil Sesc, ou 1kg de ração para cães e gatos, que serão doados a ONGs e protetores independentes.

A segunda parte do evento será realizada no mês de julho, também com três dias de duração. Segundo Daniel Braga, diretor do Sana, a estratégia de dividir o evento em duas partes, com o mesmo número de atrações em ambas, vem sendo bem recebida pelos fãs. Em 2023, mais de 140 mil pessoas passaram pelos corredores do Centro de Eventos.

Para os fãs do anime de sucesso One Piece, o trio de dubladores Carol Valença, Glauco Marques e Adrian Tatini irá bater um papo com os fãs. Ainda entre os dubladores, quem também participa é Wendel Bezerra, responsável por dar voz a personagens como Goku e Bob Esponja.

Entre as atrações internacionais deste ano, estão a banda japonesa Burnout Syndromes, responsáveis por uma das aberturas do anime “Haikyu!!”, e o cantor Hiroaki “Tommy” Tominaga, intérprete da primeira abertura de “JoJo's Bizarre Adventure”.

As tradicionais arenas temáticas do evento permanecem com uma nova escultura de dragão na Arena Game of Thrones, além do Trono de Ferro, para que o público possa tirar fotos. As outras arenas são de Round 6, Naruto, Dragon Ball e Pokémon.

As salas temáticas também compõem a programação, com temas de Harry Potter, Star Wars, Ludus e Black Heroes. “A sala Black Heroes é para heróis e heroínas pretas. Foi feita pela coordenação Afrogeek, da Fundação Cultural Nipônica Brasileira, que realiza o Sana. Nesse espaço, tem palestra, exibição de produtos focados nesse protagonismo dos heróis pretos e também vai ter um ‘instagramável’ do trono de Wakanda”, comenta Daniel Braga.

Projeto social

Realizado desde 2016, o projeto GeekAção desenvolve iniciativas dentro do Sana que visam expandir os benefícios sociais do evento. Uma das ações, feita em parceria com a Prefeitura de Fortaleza, leva alunos da rede pública para participar do Sana. Na primeira edição, conta Daniel, foram 600 estudantes. Hoje, a parceria conta com 12 mil alunos, somente de escolas públicas.

Junto a outras instituições, a quantidade de jovens chega a 23 mil. Segundo o diretor, a meta é chegar até 2025 com 50% do público do Sana sendo não pagante. “No GeekAção também está nosso projeto de combate à fome, que é o ingresso social, que arrecada em média 10 toneladas por edição, e nosso evento de adoção de animais, que já está indo para a 4ª edição, e é o maior evento de adoção de animais do estado”.

Confira a programação completa.

Atrações

SEXTA-FEIRA (DIA 26/01/2024)

Guilherme Infante (Cartunista e Escritor)

Player Tauz (Rapper)

VG Beats (Rapper Geek)

Gordox (Streamer)

Muca Muriçoca (Apresentador e Youtuber)

R10 Team (Equipe de e-Sports do Ronaldinho Gaúcho)

INTZ (Equipe de e-Sports)

SÁBADO (DIA 27/01/2024)

Guilherme Infante (Cartunista e Escritor)

Muca Muriçoca (Apresentador e Youtuber)

Carol Valença, Glauco Marques e Adrian Tatini (Dubladores One Piece)

Jockster da INTZ (Pro-Player de League of Legends)

R10 Team (Equipe de e-Sports do Ronaldinho Gaúcho)

INTZ (Equipe de e-Sports)

Backdrop Falls (Banda de Rock)

Switch Stance (Banda Pop Rock)

CPM 22 (Banda Pop Rock)

DOMINGO (DIA 28/01/2024)

Guilherme Infante (Cartunista e Escritor)

Hattori Hanzo (Banda)

Burnout Syndromes (Banda Japonesa)

Hiroaki Tommy Tominaga (Cantor Japonês)

Wendel Bezerra (Dublador)

R10 Team (Equipe de e-Sports do Ronaldinho Gaúcho)

INTZ (Equipe de e-Sports)

Cabuloso da RED Canids (Pro-Player de League of Legends)

Anison Lab – Ricardo Cruz e Lucas Araújo (cantores)

Serviço

Sana 2024 - Parte 1

Quando: 26, 27 e 28 de Janeiro de 2024

Onde: Centro de Eventos do Ceará

Horários

Sexta - 12h às 20h

Sábado e domingo - 10h às 20h