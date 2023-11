Sana 2024: CPM 22 realiza show no dia 27 de janeiro no Centro de Eventos

Maior evento geek e de cultura pop do Norte e Nordeste, o Sana 2024 promete trazer grandes emoções para os fãs de rock. Com início marcado para o dia 26 de janeiro do próximo ano, o evento irá trazer a banda CPM 22 para um show com os principais sucessos do grupo.

O show do grupo paulista será realizado no sábado, 27 de janeiro, no Centro de Eventos do Ceará, a partir das 22 horas. As vendas já foram iniciadas e as entradas estão disponíveis via plataforma Sympla (https://www.sympla.com.br/evento/cpm-22-no-centro-de-eventos/2172767?referrer=portalsana.com.br).

Vencedores do Grammy Latino de Melhor Álbum de Rock Brasileiro, em 2008, o CPM 22 é dono de alguns dos principais hits do hardcore nacional, como “Dias Atrás”, “Um Minuto Para o Fim do Mundo” e “Regina Let’s Go”. Neste ano, o grupo completa 28 anos de trajetória.

Sobre a expectativa para o show na Capital, o vocalista Badauí comenta que o público é “muito quente nos shows”. “Com certeza vai ser mais um show memorável e por ser em janeiro, a cidade vai estar lotada. Vai ser bem legal voltar pra Fortaleza nessa época do começo do ano”, pontua.

Novos projetos

Atualmente, a banda, além de estar em turnê Brasil afora, está no processo de criação de um novo álbum. De acordo com Badauí, o disco, que contará com 14 faixas inéditas, tem lançamento projetado para entre os meses de março e abril. O último lançamento do grupo, “Suor e Sacrifício”, foi em 2017.

Em relação ao novo projeto, o vocalista antecipa que ele terá uma vertente mais hardcore. “Acho que a identidade está muito visível, muito fácil de se perceber nas músicas a identidade do CPM 22, mas tem algo um pouco diferente, até por conta da formação (da banda) e também das temáticas de letras que a gente tem feito nesse disco.”

Este será o primeiro trabalho de estúdio da atual composição da banda, formada há três anos.

Atrações esperadas

Com presença de nomes cultuados da cultura pop, o Sana 2023 terá entre os participantes dubladores como Wendel Bezerra, responsável por dar voz a personagens icônicos, como Goku e Bob Esponja, e o trio dublador de One Piece: Carol Valença, Glauco Marques e Adrian Tatini.

Além do CPM 22, outros artistas irão compor a programação musical do Sana 2023, como Hiroaki “Tommy” Tominaga, Player Tauz, Switch Stance e VG Beats.

