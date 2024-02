Salão de beleza aposta em serviços exclusivos na preparação para o Carnaval

Com a chegada do Carnaval, os salões de beleza apostam em serviços exclusivos para aprimorar a experiência de quem quer curtir os dias de folia com muito brilho, cor e estilo. É o caso do Salão Adória, localizado no Bairro Meireles, que se preparou para o período com uma equipe de colaboradores qualificada para ampliar o atendimento em pacotes de beleza e estética.

O empreendimento conta com horário de funcionamento até o sábado (10) de Carnaval, das 08h às 16h, e oferece promoções especiais durante este período, com banho de lua disponível por R$99, e combo de nutrição kérastase, escova, pé e mão por R$149,90. “Seja para um visual mais ousado ou uma produção mais sutil, temos profissionais preparados para receber e atender clientes com o melhor serviço, e proporcionar uma experiência única para cada folião”, destaca a gerente geral do salão Adória, Charlene Pessoas.

Para as tendências atuais, o ideal é caprichar na preparação da pele e nos olhos coloridos com os serviços de maquiagem especial para o Carnaval. “O azul está em alta, seja para utilizar como sombra ou um delineado bem desenhado, a cor é versátil e combina com todos os tipos de pele e estilos. O glitter e as pedras de strass na região dos olhos também trazem um efeito mais impactante para o look”, ressalta a gerente.

Além das promoções em destaque, o Salão Adória também traz serviços de reflexo, corte, tratamento capilar, escova inteligente, maquiagem, podologia, tratamento de estética, entre outros.

Serviço

Salão Adória

Endereço: Rua República do Líbano, 418 - Meireles

Horário de funcionamento: Terça a Sábado 8h às 19h

Horário de funcionamento carnaval: dia 10 até às 16h e retorno das atividades a partir do dia 14, ao meio-dia

Contato: (85) 3051-4602

Whatsapp: (85) 98570-6366

Instagram - https://www.instagram.com/adoriaoficial/