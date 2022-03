Saiba qual será a data do Carnaval em 2023

Contrariando os desejos de foliões tradicionais, 2022 não contou com a retomada de grandes festas de Carnaval. Pelo segundo ano consecutivo, as festividades foram afetadas pela pandemia da Covid-19, cujas aglomerações poderiam levar a novas altas de casos, internações e mortes.

Porém, com o avanço da vacinação contra a doença para a população acima de 5 anos, e dependendo do controle da mesma até o próximo ano, há expectativa de que as comemorações voltem a ser realizadas em maior escala.

Mas quando será o Carnaval de 2023?

O Carnaval está entre as festividades ou feriados que ocorrem em datas móveis. No próximo ano, ele cai na terça-feira, dia 21 de fevereiro. Como alguns locais autorizam o “feriadão”, o período será entre os dias 18 e 21.

Por que a data muda anualmente?

O cálculo da data do Carnaval se dá em função do dia da Páscoa. Definida a data do Domingo de Páscoa, é só contar 46 dias para trás e encontrar a Quarta-Feira de Cinzas. Logo, o Carnaval é na véspera.

Ao mesmo tempo, a Páscoa também é uma data móvel e, para calculá-la, deve-se verificar o primeiro domingo de lua cheia após o dia 21 de março, época em que ocorre o equinócio - quando há igual duração do dia e da noite - da primavera no Hemisfério Norte.

Haverá feriado de Carnaval em 2023?

Neste ano, o Governo do Ceará decidiu não dar ponto facultativo a entidades e órgãos públicos durante o Carnaval, além de recomendar a abertura normal de escolas, comércios e indústrias, visando a impedir viagens e aglomerações no período.

Isso porque o Carnaval não é considerado um feriado, porém estados e municípios têm autonomia para decretar feriados locais ou pontos facultativos. Não há uma lei federal que considere a data como feriado.

Nas localidades onde o Carnaval não é feriado, empresas e funcionários podem fazer acordo sobre os dias a serem trabalhados e as formas de compensação das horas.

Portanto, não há como prever como a data será tratada pelas autoridades em 2023.

