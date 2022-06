Saiba qual a previsão do tempo para o Ceará neste feriado de Corpus Christi

O feriado de Corpus Christi, celebrado neste dia 16 de junho, deverá ser marcado pela presença do sol e poucas pancadas de chuva na maioria das regiões do Ceará.

Conforme previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a quinta-feira tem baixa possibilidade de chuva isolada no Cariri, na região Jaguaribana e do Sertão Central e Inhamuns.

Para as demais regiões cearenses, o céu deverá variar de poucas nuvens a sem nuvens, e sem ocorrência de precipitações. Na sexta, data em que será ponto facultativo no Estado, a previsão se repete, com o único acréscimo de baixa possibilidade de chuva para o Litoral de Fortaleza.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), órgão responsável pela emissão de alertas para o risco de chuvas e ventos fortes acompanha a previsão da Funceme e também não prevê precipitações com volumes consideráveis para os próximos dias no Ceará.

Chuvas dão trégua

Após um início de junho animador, com bons volumes pluviométricos acumulados, as precipitações no Ceará deram uma trégua nos últimos dias. Na terça-feira (14), choveu em apenas 2 das 184 cidades cearenses.

Este foi o menor número registrado em 2022. Nesta quarta, dia 15, as chuvas banharam somente 10 municípios, com destaque para Jardim, no Sul do Estado, com 20 milímetros.

Apesar dessa atual redução, os volumes acumulados ao longo deste mês são positivos. Os primeiros 14 dias deste mês já registram acumulado superior a junho inteiro dos últimos 18 anos.

Entre 1º a 14 de junho deste ano, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) aponta acumulado de 68,3 milímetros, o que representa 83% superior à média histórica para o mês, que é de 37,5 mm.

Este índice já é superior ao observado em junho dos anos de 2001 a 2003. Em 2004, junho fechou com 79,4 mm, índice que tende a ser superado caso as chuvas deste mês continuem com a mesma regularidade.