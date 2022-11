Saiba quais regiões cearenses podem ter chuvas neste feriado de finados

O feriado de Finados, celebrado em 2 de novembro, pode ser com chuvas em algumas regiões do Ceará. Conforme antecipou o meteorologista da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), Lucas Fumagalli, há probabilidade de precipitações na metade Sul do Estado.

Este prognóstico advém de uma frente fria que, no momento, está no Sul do país, mas que há possibilidade de que ela se desloque, na quarta, em direção ao Nordeste.

Lucas Fumagalli Meteorologista da Funceme Há indicativo da nebulosidade e da unidade relativa do ar em todas as macrorregiões. Essa frente fria pode contribuir para formação de áreas de instabilidades que podem trazer chuvas na metade Sul do Ceará.

Quarta-feira: Céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens em todas as macrorregiões, com alta possibilidade de chuva isolada entre os períodos da tarde e noite na Ibiapaba, no Sertão Central e Inhamuns e no Cariri. No Litoral de Fortaleza, há baixa possibilidade de chuva isolada.

Nesta terça-feira, 1º, ainda sem a chegada dessa frente, a tendência é apenas de chuvas passageiras na parte da tarde na região da Ibiapaba. Nas demais localidades a tendência é de tempo firme, sem pancadas de chuva.

Já na quinta, após o feriado, a previsão é semelhante, com "alta possibilidade de chuva no Sertão Central e Inhamuns, Cariri e Ibiapaba". No Litoral de Fortaleza, as chuvas devem seguir de forma isolada.

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Ceará pode ter chuvas acima da média nos meses de novembro, dezembro e janeiro. A previsão foi dada pelo meteorologista do órgão, Flaviano Fernandes.

Caso essa previsão se confirme, o ano fechará com chuvas superior a normal climatológica em 9 dos 12 meses, com exceção apenas para os meses de fevereiro, abril e setembro.

