Saiba como solicitar conserto de estradas estaduais com buracos no Ceará

As chuvas intensas que vêm caindo no Ceará, nas últimas semanas, podem danificar estradas importantes, desde pequenos buracos e alagamentos à completa destruição de um trecho.

Para registrar ocorrências que comprometam a trafegabilidade das rodovias estaduais cearenses, as “CEs”, a Superintendência de Obras Públicas do Ceará (SOP) disponibiliza um canal direto com a população.

O informe permite que o poder público tome ciência dos problemas e aja com mais agilidade para resolvê-los.

Reclamações e denúncias podem ser encaminhadas, por mensagem, para o número de Whatsapp (85) 98404-9800.

No contato, o cidadão deve fornecer informações básicas, como a rodovia a que ele se refere, a localização do trecho (como km ou ponto de referência/ município) e imagens do local.

Os dados são direcionados para a área técnica para análise das devidas providências, incluindo desobstrução, limpeza ou recuperação das vias.

Com o aumento do volume de chuvas, a SOP declarou que equipes dos 11 Distritos Operacionais “trabalham em regime de plantão para atender ocorrências”.

Em caso de emergências, a Superintendência reforça que o cidadão acione o Corpo de Bombeiros ou a Defesa Civil pelo número 193.

