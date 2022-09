Saiba como identificar boas condições dos capacetes e quando trocá-los

Apesar dos capacetes terem uma boa durabilidade, precisam de trocas periódicas e podem apresentar falhas quando passam do prazo de validade. O uso incorreto também diminui a eficácia do equipamento. Caso ele não seja afivelado, por exemplo, o impacto do acidente pode causar a ejeção do capacete e o usuário fica desprotegido na hora da queda.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza, no ano passado, as mortes por acidente no trânsito deixaram de ser uma das 15 principais causas de falecimento dos fortalezenses, mostrando que a população está ficando mais consciente ao dirigir.

No entanto, Wellington Cartaxo, gerente de operações e fiscalizações da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), diz que, “principalmente em trajetos curtos, as pessoas dispensam o uso do capacete, podendo trazer riscos sérios, caso ocorra um acidente naquele momento”.

A não utilização do equipamento pelo condutor do veículo ou passageiro é considerada uma infração gravíssima pelo Detran. O gerente de operações e fiscalizações da AMC relatou o que é reparado durante as abordagens, “nós observamos se ele está em boas condições de uso. Se o capacete não tem a cinta, se está rachado ou quebrado” e completa reforçando que “a função do capacete é proteger a pessoa durante o sinistro”.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o uso correto do capacete reduz em 40% o risco de morte e 70% o risco de uma lesão grave. Dessa forma, para cada 10 motociclistas que morrem ou sofrem uma lesão grave e não estão usando capacete, 4 teriam sobrevivido e 7 evitado a lesão.

Capacete mais seguro

O equipamento precisa estar sem fissuras ou danos que possam comprometer a segurança do usuário, além de estar equipado com dispositivo retrorreflexivo nas partes laterais e traseiras. Também é necessária uma etiqueta interna com a logomarca do INMETRO, mostrando que o produto passou por testes de qualidade antes ser usado pelo motociclista e passageiro.

Atualmente, são aceitos quatro modelos de capacetes pelo Detran: o capacete modular, o capacete integral, o capacete aberto e o capacete misto. “Todos têm seu nível de segurança, mas quanto mais fechado, maior a segurança para o condutor”, destaca Cartaxo.

O gerente de operações e fiscalizações da AMC alerta para o transporte correto do capacete quando não está sendo utilizado. “Ele pode estar preso na lateral da motocicleta ou em um baú. Alguns usam o cotovelo para transportar o capacete, podendo ter uma fratura nos membros superiores caso aconteça um acidente”, exemplifica. A prática também é considerada infração de trânsito