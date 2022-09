Saiba como evitar acidentes com crianças nas ruas

Olhar para os dois lados ao atravessar uma rua, esperar o sinal vermelho para os carros, segurar na mão de um adulto. Lições simples e que fazem parte do cotidiano de aprendizado das crianças ao lidarem com o trânsito, mas que devem ser sempre reforçadas para evitar acidentes.

Um dos indivíduos mais vulneráveis no trânsito, os jovens precisam ser observados a todo instante nas ruas. Além disso, ensinar sobre os principais cuidados é fundamental para que eles cresçam sabendo o que pode ou não ser feito durante as caminhadas e travessias cotidianas.

De acordo com dados reunidos pela Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet), mais de seis mil crianças e adolescentes foram atropelados no Brasil entre os meses de janeiro e agosto de 2021. No Ceará, foram 284 registros.

Conforme explica André Luís Barcelos, gerente de Educação para o Trânsito da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), os casos de atropelamento infantil tendem a ser graves. “Esse usuário é um dos mais vulneráveis porque tem dificuldade de visualizar os fatores de risco. Deve andar acompanhado, tem que ter o cuidado de usar a infraestrutura de segurança, atravessar somente onde houver faixa de pedestre”, explica o gerente.

Por ainda estarem em desenvolvimento, as crianças, especialmente as mais jovens, de 1 a 4 anos, não contam com boa percepção em relação a velocidade e distância de um veículo na via, o que demanda atenção constante.

Outro alerta dado por André é o cuidado que os pais e responsáveis devem ter durante as caminhadas nas calçadas, com a atenção de não colocar as crianças na borda da pista. Ou seja, colocá-las o mais longe possível do fluxo de veículos. “Caso aconteça algo, o adulto já resguarda a criança”.

Segurar as crianças pelo pulso, ao invés da mão, também é uma medida de segurança nas ruas. Dessa forma, é mais difícil do indivíduo se desvencilhar e sair correndo.

Diferentes faixas etárias e infraestrutura

No momento de ensinar os cuidados para as crianças, é importante considerar a idade de cada uma e como as informações serão absorvidas. O gerente de Educação para o Trânsito reforça que, na faixa etária de 1 a 4 anos, a percepção de distância ainda precisa ser consolidada. Ainda que a criança entenda o risco, é papel dos responsáveis continuar explicando os principais cuidados.

Já para crianças maiores, o uso de imagens e jogos garante um aprendizado melhor. Com tais elementos pode-se ensinar as questões de peso, velocidade dos veículos e comportamentos arriscados no trânsito".

André Luís também destaca as medidas de infraestrutura realizadas em Fortaleza e que impactam na vida de todos os cidadãos. Entre os exemplos está a readequação da velocidade máxima de vias na Capital, implantação de áreas de trânsito calmo, reforço e recuperação nas sinalizações no entorno de escolas, implantação de travessias elevadas e as calçadas verdes, que ampliam a área dedicada aos pedestres.

