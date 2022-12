Réveillon de Fortaleza terá cobertura completa do SVM nos dois dias de evento

Fortaleza vai receber o maior Réveillon do Norte e Nordeste, depois de três anos sem a grande comemoração de Ano Novo. Programado para acontecer nos dias 30 e 31 de dezembro no Aterro da Praia de Iracema, a festa terá cobertura completa de todas as emissoras do Sistema Verdes Mares (SVM), ampliando o alcance do evento para outras regiões do estado.

“Um evento desse porte não poderia ficar restrito apenas ao presencial”, salienta Tayro Mendonça, Gerente de Planejamento e Gestão do SVM. “Vamos ampliar o alcance da festa e possibilitar que todos acompanhem as atrações e emoções do Ano Novo”, destaca.

De acordo com o prefeito José Sarto, o público esperado para o primeiro Réveillon de Fortaleza pós-pandemia é de 1,5 milhão de pessoas. 18 atrações musicais passarão pelo palco para a despedida de 2022 e chegada do novo ano, dentre elas Daniela Mercury, Xand Avião, Nando Reis, Luísa Sonza, Alceu Valença e Luan Santana. Além disso, uma feira de economia criativa também estará à disposição do público.

Como explica Tayro Mendonça, TV Verdes Mares, TV Diário, Rádio Verdinha, FM 93 e Diário do Nordeste estarão de forma integrada cobrindo dos preparativos até a passagem do ano. “Estaremos presentes nos dois dias do evento. Nossas equipes vão mostrar todos os detalhes, passando pela expectativa e emoção do público, falando com os artistas e atrações musicais, além de todos os ângulos de imagens e câmeras”, detalha o gestor.

O Réveillon 2023 marca o retorno da celebração pública que não acontece desde 2019, por conta da pandemia de Covid-19. “Esperamos que a cobertura leve o espírito de renovação e recomeço para todos os lares cearenses. A retomada da tradicional festa de Réveillon no Aterro da Praia de Iracema é uma celebração importante após dois anos com tantas incertezas e restrições”, finaliza Tayro.

Confira as atrações do Réveillon de Fortaleza 2023

30 de Dezembro

Daniela Mercury

Xand Avião

Nattanzinho

Luísa Sonza

Paulo José Benevides

Getúlio Abelha

Márcia Fellipe

Jorge Aragão

Vanessa da Mata

31 de Dezembro

Waldonys e Marieta

Felipe Amorim

Alcione

Alceu Valença

Alok

Nando Reis

Luan Santana

Mari Fernandez