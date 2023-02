Retiro Renascer retoma formato presencial e reúne fiéis em busca de oração e louvor no Carnaval

O Ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza, voltou a receber o público religioso do Retiro Renascer, durante os dias de Carnaval. Na edição de 2023, o Renascer teve início domingo (19) e segue até a terça-feira (21). Nesta segunda, católicos compareceram ao evento em busca de orações e louvores. A expectativa da organização é receber 5 mil pessoas por dia.

Durante a programação, o público pode participar de louvores, adoração, pregações e missas. Para a missionária da comunidade Shalom e integrante da organização do evento, Tatiane Rodrigues, o Renascer foi aguardado com “bastante ansiedade”.

Tatiane Rodrigues Integrante da organização do evento “Estamos muito felizes. Aguardávamos ansiosamente esse retorno presencial. Nosso retiro oferece um itinerário de espiritualidade, reflexão de vida para que esse renascer aconteça de forma pessoal para cada um que participa”.

Foto: Ismael Soares

O Renascer recebe um público estreante, mas também frequentadores de longa data. Dentre eles, a aposentada Vera Lúcia Pereira, 66 anos, que participa do evento desde 1999. “Tive uma experiência com Jesus ressuscitado. Hoje eu sou consagrada definitiva e estou muito feliz. É uma alegria muito grande que brota do coração. Aquilo que Deus tem para nós, é evangelizar o mundo inteiro”, conta.

Há também uma diversidade de idade entre os frequentadores. Os estudantes Mariana Troccoli, 14 anos, e Rafael Floriano, 15 anos, participam de grupos da Igreja católica e durante os dias de Carnaval, optaram por comparecer ao evento religioso. “Escolhi porque não me atraio muito por outros tipos de diversão”, destaca Mariana, que é coroinha e integrante do Ministério de Música.

Rafael relata que já foi da Comunidade Católica Shalom - organizadora do Renascer, e já frequentava esse tipo de evento levado pelos pais. Para ele, não há atrativos em vivenciar o Carnaval em festas fora do ambiente religioso. “Não é você viver da folia, de bagunça mesmo. Quando a gente encontra o amor de Deus, a gente não precisa mais disso”, completa.

Retorno presencial “pós-pandemia”

Esse ano, o retorno presencial é um ponto de destaque. O assistente de coordenação pedagógica, Paulo Victor Alves, 25 anos, garante que o encontro nesses dias é “um misto de sentimentos”. De um lado, relata, é “alegria pelo retorno. Louvando por termos superado a pandemia”. De outro, o sentimento de gratidão, por ter conseguido passar por momentos tão difíceis.

Foto: Ismael Soares

O evento gratuito segue até terça-feira (21) e arrecada alimentos não perecíveis para as 5 casas de promoção humana da Comunidade Católica Shalom. Para participar basta fazer a inscrição no site oficial do evento.

Segundo a organização, há algumas formas de contribuir com os custos do evento:

Consumir na lanchonete do local

Adquirir alguns dos produtos disponíveis

Deixar seu troco solidário nos caixas

Fazer uma doação de qualquer valor para a campanha doe com alegria pela chave pix doe@eventorenascer.com.br.

Programação Terça-feira (21)

Abertura dos portões – 8h30

Louvor – 9h00

Esquete

Pregação – A promessa do Pai

Oração por Efusão do Espírito

Intervalo do almoço – 12h40

Retorno – 14h30

Louvor

Esquete

Pregação – Crescer na Graça

Cenáculo

Missa – 18h00 - presidida pelo arcebispo de Fortaleza, Dom José Antonio