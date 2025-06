Resiliência Bijoux celebra aniversário da fundadora com descontos de até 28%

Nesta quinta-feira (26), a Resiliência Bijoux promove uma ação especial para celebrar os 28 anos da fundadora, Luana Santos. Em clima de festa, a marca — referência no mercado de acessórios em Fortaleza — oferece descontos de até 28% para clientes do atacado, além de brindes exclusivos e condições especiais também para o varejo.

A ação acontece exclusivamente na loja da Rua Governador Sampaio, nº 53, no Centro, reunindo clientes, parceiros e amigos da marca em um momento de celebração, conexão e oportunidades.

“Esse é mais do que um aniversário, é um marco de gratidão e expansão. A Resiliência Bijoux nasceu para gerar movimento, criar oportunidades e transformar vidas através do empreendedorismo. E essa ação é uma forma de agradecer e fortalecer quem caminha com a gente,” destaca Luana Santos, fundadora da marca.

Além dos descontos, os clientes serão recepcionados com um ambiente temático, comidas típicas juninas e brindes preparados especialmente para a data.

Com fabricação própria de folheados, a Resiliência Bijoux se destaca no segmento de acessórios femininos, oferecendo peças que unem exclusividade, qualidade, estilo e inovação. Reconhecida como a maior loja atacadista de acessórios do Nordeste, a marca se consolida no mercado cearense por estar sempre à frente das tendências, entregando um mix completo de acessórios que valorizam a autenticidade, a beleza e o empreendedorismo feminino — tudo isso sem abrir mão de um atendimento humanizado e uma curadoria impecável.

“Nosso foco é seguir crescendo, expandindo e levando a Resiliência para cada vez mais mulheres, fortalecendo não só quem compra, mas também quem empreende conosco,” reforça Luana.