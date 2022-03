Resgates de animais pelos bombeiros em fevereiro inclui 472 cobras, porco-espinho e cabra em telhado

Durante todo o mês de fevereiro deste ano, o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) resgatou 792 animais no Ceará. Dentre os animais, estão cobras, um porco-espinho, um cabrito e até um macaco-prego.

O número de resgates de animais realizados em fevereiro deste ano é cerca de 47% maior do que registrado no mesmo período do ano anterior, quando registrados 537 salvamentos. Já em fevereiro de 2020, o número foi menor ainda, apenas 292 ocorrências.

Entre os animais com o maior número de ocorrências de resgate, as cobras estão no topo da lista, com 472 registros. Segundo o CBMCE, foram resgatadas cobras da espécie jibóia, cascavel, jararaca e cobra-corre-campo. Em segundo lugar ficam os gatos, com 177 resgates.

Na lista dos demais animais resgatados pela corporação, também estão vacas; um porquinho-da-índia que caiu em um fosso de elevador; um macaco-prego; um porco-espinho; e até um cabrito e uma cabra encontrados no telhado de uma casa, no município de Itapipoca.

Veja lista completa de animais resgatados em fevereiro

Cobras (472)

Gatos (177)

Cassacos/ Gambá (25)

Cachorro (24)

Iguana (24)

Tejos (8)

Corujas (7)

