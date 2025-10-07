Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Reportagens da Verdinha FM e do Diário do Nordeste são finalistas de prêmio

Prêmio CNT de Jornalismo destaca conteúdos sobre transporte e mobilidade

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
onibus em rua de fortaleza, no trânsito. imagem para ilustrar reportagem sobre o prêmio cnt de jornalismo.
Legenda: Pautas produzidas pelos veículos do SVM sobre transporte e mobilidade são finalistas do Prêmio CNT de Jornalismo.
Foto: Fabiane de Paula

Reportagens produzidas pela Verdinha FM 92.5 e pelo Diário do Nordeste são finalistas do Prêmio CNT de Jornalismo 2025. A lista de finalistas, com 35 produções jornalísticas de todo o País, foi divulgada nessa segunda-feira (6).

Assinada pela jornalista Theyse Viana, com fotografias de Fabiane de Paula e edição de Dahiana Araújo, a reportagem "Na contramão do clima: fuga de passageiros enfraquece ônibus de Fortaleza e incha vias públicas com transportes individuais" é finalista na categoria "Meio Ambiente e Transporte". O material publicado em agosto discute o enfraquecimento do transporte coletivo na Capital e alerta para os riscos ambientais da individualização do transporte motorizado.

Já na categoria Áudio, está na disputa pelo prêmio o especial "O corre delas: uma cidade para as mulheres", produzido pelas jornalistas Beatriz Irineu, Mariana Lazari e pela estagiária Sofia Leite, com edição de Mayara Mourão. Em dois episódios, a reportagem veiculada pela Verdinha FM 92.5 discute os desafios da mobilidade para mulheres em Fortaleza.

>> Ouça o primeiro episódio

>> Ouça o segundo episódio

“A nossa equipe recebe essa indicação do especial 'O Corre Delas - uma cidade para as mulheres' com muita felicidade. Este projeto nasceu a partir do pensamento de que uma cidade onde mulheres conseguem se locomover sem medo, com liberdade e possibilidades, é um local democrático e justo para todos", aponta Beatriz Irineu.

Os trabalhos finalistas, agora, serão avaliados por jornalistas e especialistas em transporte. Os vencedores serão divulgados no começo de novembro.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
onibus em rua de fortaleza, no trânsito. imagem para ilustrar reportagem sobre o prêmio cnt de jornalismo.
Ceará

Reportagens da Verdinha FM e do Diário do Nordeste são finalistas de prêmio

Prêmio CNT de Jornalismo destaca conteúdos sobre transporte e mobilidade

Redação
Há 2 horas
Imagem mostra diferentes garrafas de bebidas alcoólicas sobre uma mesa, incluindo vodka, whisky, tequila, rum e licor.
Ceará

Laudos descartam metanol em óbito investigado no Ceará

Com a atualização, até a noite dessa segunda-feira (6), o Estado segue investigando dois casos suspeitos de intoxicação

Carol Melo
07 de Outubro de 2025
Um close-up de uma caipirinha em um copo de vidro em uma bancada escura de bar. A bebida é de cor amarelo-clara, com pedaços de limão e gelo. Um canudo rosa e uma rodela de limão estão presos na borda do copo, que está sobre um guardanapo branco. O fundo está desfocado, mostrando prateleiras de madeira cheias de garrafas de bebidas alcoólicas em um ambiente quente e iluminado.
Ceará

Como são investigados no Ceará os casos de intoxicação por metanol?

No Ceará, 5 suspeitas foram registradas desde sábado (4), e duas foram descartadas

Thatiany Nascimento e Clarice Nascimento
07 de Outubro de 2025
Pezinhos de uma criança
Ceará

Elmano sanciona auxílio financeiro para órfãos da pandemia de Covid-19

Projeto foi aprovado no fim de setembro pela Assembleia Legislativa do Ceará

Lucas Monteiro
06 de Outubro de 2025
Estudantes encontram larvas em comida de escola estadual em Fortaleza
Ceará

Estudantes encontram larvas em comida de escola estadual em Fortaleza

A Seduc informou que notificou a empresa responsável pelo fornecimento da alimentação

Bergson Araujo Costa
06 de Outubro de 2025
Bebidas destiladas dispostas em balcão de bar.
Ceará

Com novo caso suspeito em Aquiraz, CE tem cinco notificações de intoxicação por metanol

Dois dos cinco registros já foram descartados pela Secretaria da Saúde do Ceará

Redação
06 de Outubro de 2025
Carros e motos em avenida de São Paulo.
Ceará

Fortaleza fará teste de faixas exclusivas para motos em duas avenidas

As primeiras "faixas azuis" serão instaladas nas avenidas Humberto Monte e Santos Dumont

Luana Severo e João Lima Neto
06 de Outubro de 2025
Ceará

Antídoto para tratar pessoas intoxicadas por metanol chega ao Ceará

No Estado não há casos confirmados. Dos quatro notificados, dois seguem em investigação.

Thatiany Nascimento
06 de Outubro de 2025
Sesa realiza diferentes testes para confirmar ou descartar existência de metanol em casos suspeitos
Ceará

Morte por suspeita de consumo de bebida com metanol é investigada no Ceará

Segundo caso de suspeita de consumo também é apurado em Quixeramobim

Redação
06 de Outubro de 2025
Imagem mostra estudante feminina escrevendo em papel com canetas coloridas sobre uma mesa, focada em responder prova.
Ceará

Escola alvo de ataque em Sobral inicia volta gradual às aulas nesta segunda (6)

Alunos do 3º ano do Ensino Médio, colegas de um dos adolescentes mortos, são os primeiros a retornarem às salas de aula da instituição

Redação
06 de Outubro de 2025
Uniodonto Fortaleza lança campanha especial no Dia das Crianças
Ceará

Uniodonto Fortaleza lança campanha especial no Dia das Crianças

Plano Uni Júnior tem carência zero e benefícios exclusivos para famílias até 3 de novembro

Agência de Conteúdo DN
06 de Outubro de 2025
Imagem de um drink alcoolico
Ceará

Exames iniciais da Pefoce dão negativo para metanol nos dois primeiros casos notificados no Ceará

Ceará espera chegada de antídoto contra efeitos da substância tóxica nas próximas horas, conforme governador

Redação
05 de Outubro de 2025
Montagem de duas fotos de acidente com caminhonete nas dunas da praia de Canoa Quebrada, no Ceará
Ceará

Caminhonete tomba após motorista fazer manobra arriscada em Canoa Quebrada; veja vídeo

Condutor tentou descer de duna alta em velocidade

Redação
05 de Outubro de 2025
Prints de um vpideo mostrando parte da cadeia pegando fogo
Ceará

Incêndio em cadeia no Ceará é controlado por detentos

Um curto-circuito em um quadro de energia elétrica pode ter sido a causa

Redação
05 de Outubro de 2025
Fachada do Hospital Regional do Sertão Central, em Quixeramobim
Ceará

Paciente internado por intoxicação por metanol em Quixeramobim é adolescente de 15 anos

Reportagem apurou que paciente tomou vodca e essa seria a primeira vez que havia ingerido bebida alcoólica

Paloma Vargas
05 de Outubro de 2025
Fachada do Hospital Regional do Sertão Central, em Quixeramobim
Ceará

Ceará registra segundo caso suspeito de intoxicação por metanol em Quixeramobim

Paciente foi internado

Lucas Monteiro
05 de Outubro de 2025
Foto dos fiéis reunidos.
Ceará

Animais são abençoados em Paróquia de Fortaleza no Dia de São Francisco; veja vídeo

Cachorros, gatos e pássaros foram abençoados

Redação
05 de Outubro de 2025
Aluna escrevendo em caderno durante a aula.
Ceará

Ceará tem energia em quase todas as escolas, mas 65% da rede pública não têm acesso a esgoto

Dados do Censo Escolar 2024 mostram contrastes na infraestrutura básica das escolas cearenses

Gabriela Custódio
05 de Outubro de 2025
Fachada do Hospital Regional do Sertão Central, em Quixeramobim
Ceará

Ceará registra um caso suspeito de intoxicação por metanol; paciente está internada

A mulher buscou atendimento na rede privada. O resultado dos exames está previsto para sair nos próximos dias

Redação
04 de Outubro de 2025
Ceará

Caminhonete capota em praia de Camocim, no litoral do Ceará

Na ocorrência, um dos ocupantes do veículo ficou inconsciente e precisou ser conduzido ao hospital

Redação
04 de Outubro de 2025