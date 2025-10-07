Reportagens da Verdinha FM e do Diário do Nordeste são finalistas de prêmio

Reportagens produzidas pela Verdinha FM 92.5 e pelo Diário do Nordeste são finalistas do Prêmio CNT de Jornalismo 2025. A lista de finalistas, com 35 produções jornalísticas de todo o País, foi divulgada nessa segunda-feira (6).

Assinada pela jornalista Theyse Viana, com fotografias de Fabiane de Paula e edição de Dahiana Araújo, a reportagem "Na contramão do clima: fuga de passageiros enfraquece ônibus de Fortaleza e incha vias públicas com transportes individuais" é finalista na categoria "Meio Ambiente e Transporte". O material publicado em agosto discute o enfraquecimento do transporte coletivo na Capital e alerta para os riscos ambientais da individualização do transporte motorizado.

Já na categoria Áudio, está na disputa pelo prêmio o especial "O corre delas: uma cidade para as mulheres", produzido pelas jornalistas Beatriz Irineu, Mariana Lazari e pela estagiária Sofia Leite, com edição de Mayara Mourão. Em dois episódios, a reportagem veiculada pela Verdinha FM 92.5 discute os desafios da mobilidade para mulheres em Fortaleza.

>> Ouça o primeiro episódio

>> Ouça o segundo episódio

“A nossa equipe recebe essa indicação do especial 'O Corre Delas - uma cidade para as mulheres' com muita felicidade. Este projeto nasceu a partir do pensamento de que uma cidade onde mulheres conseguem se locomover sem medo, com liberdade e possibilidades, é um local democrático e justo para todos", aponta Beatriz Irineu.

Os trabalhos finalistas, agora, serão avaliados por jornalistas e especialistas em transporte. Os vencedores serão divulgados no começo de novembro.