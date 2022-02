Repescagem para vacinação infantil contra Covid-19 ocorre neste final de semana em Fortaleza

A Prefeitura de Fortaleza irá realizar mais uma repescagem da vacinação contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos neste final de semana. No sábado(19), a repescagem ocorrerá no Centro de Eventos do Ceará, de 9h às 17h, e em mais 25 postos de saúde da Capital, de 9h às 16h. Já no domingo, o atendimento será no Centro de Eventos, de 9h às 17h.

Para as crianças é necessário apresentar o número do Cartão Nacional de Saúde (CNS) e documento oficial e original de identificação da criança: certidão de nascimento, carteira de identidade ou passaporte. Também é necessário apresentar um documento original com foto do responsável pela criança no momento da aplicação e comprovante de endereço atualizado.

Síndrome gripal

A Prefeitura reforça que crianças com Covid-19 só devem receber o imunizante 30 dias após o início dos sintomas ou do resultado positivo em casos de assintomáticos. Em casos negativos para o coronavírus, mas com quadro de síndrome gripal, o recebimento da vacina deve ocorrer após 48 horas do desaparecimento dos sintomas.

Confira os locais de atendimento repescagem infantil:

Sábado (19/02)

9h às 17h - Centro de Eventos (Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)

9h às 16h - 21 postos de saúde

Regional de Saúde I

Maria Aparecida (Av. K, 915 - Vila Velha)

Guiomar Arruda (Rua Gal Costa Matos, 06 – Pirambu)

Lineu Jucá (Rua Vila Velha, 101 - Barra do Ceará)

Carlos Ribeiro (Rua Jacinto Matos, 944 – Jacarecanga)

Regional de Saúde II

Aida Santos (Rua Trajano de Medeiros, 813 - Vicente Pinzón)

Irmã Hercília Aragão (Rua Frei Vidal, 1821 - São João do Tauape)

Frei Tito (Rua José Cláudio Costa Lima, 100 – Praia do Futuro)

Rigoberto Romero (Rua Alameda das Graviolas, 195 - Cidade 2000)

Regional de Saúde III

Anastácio Magalhães (Rua Delmiro de Farias, 1679 - Rodolfo Teófilo)

Lícinio Nunes De Miranda (Rua 06, s/n - Quintino Cunha)

Mariusa Silva (Rua Araça, s/n – Bonsucesso)

Meton de Alencar (Rua Perdigão Sampaio, 820 - Antônio Bezerra)

Regional de Saúde IV

Dom Aloisio Lorscheider (Rua Betel, 1895 – Itaperi)

Gutemberg Braun (Rua Monsenhor Agostinho, 505 - Vila Peri)

José Valdevino Carvalho (Rua Guará, S/N - Itaoca)

Regional de Saúde V

José Walter (Av. João Araújo Lima, 1631- 3a etapa - José Walter)

Jurandir Picanço (Rua Duas Nações, s/n - Granja Portugal)

Luciano Torres de Melo (Rua Delta, 365 - Manoel Sátiro)

Siqueira (Rua. Eng. Luís Montenegro, 485 – Siqueira)

Regional de Saúde VI

Galba de Araújo (Av. Recreio, 1390 – Lagoa Redonda)

Edilmar Norões (Rua H, 319 - Parque Dois Irmãos)

Monteiro de Moraes (Av. Evilásio Miranda s/n - Sapiranga Coité)

José Barros (Rua José Nogueira, 180 – Pedras)

João Hipólito (Rua 03, nº 88 - Dias Macêdo)

Domingo (20/02)

9h às 17h - Centro de Eventos (Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)