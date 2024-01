Renda dos graduados na Unichristus é mais que o dobro da média dos graduados no Ceará

Pesquisa realizada pela Unichristus com ex-alunos revela que a renda média dos graduados na instituição é mais que o dobro da média dos graduados no Ceará e 4 vezes mais que a média salarial geral do estado.

A pesquisa, realizada com egressos com até 8 anos de formados na Unichristus, entrevistou profissionais de 14 cursos diferentes, incluindo Administração, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Fisioterapia, Gastronomia, Odontologia, Processos Gerenciais, Radiologia e Sistemas de Informação.

Os resultados da pesquisa mostram que os egressos da Unichristus estão bem posicionados no mercado de trabalho. A média salarial dos graduados na instituição, sem incluir os alunos graduados em Medicina, é de R$7.782,87, enquanto a média salarial de graduados no Ceará é de R$3.774,96, segundo pesquisa do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgada em novembro de 2023. Isso significa que os graduados da Unichristus recebem, em média, 2.1 vezes mais que a média dos graduados no estado.

Além disso, a pesquisa também mostrou que os egressos da Unichristus estão atuando em diferentes áreas do mercado de trabalho, tanto no Brasil quanto no exterior. Os países de atuação profissional dos egressos incluem Brasil, Estados Unidos, Itália, Canadá, Argentina, Paraguai e Portugal.

Os resultados da pesquisa mostram que a Unichristus é uma instituição de ensino superior que oferece uma educação de qualidade, preparando seus alunos para o sucesso profissional. A instituição oferece uma ampla variedade de cursos, com uma infraestrutura moderna e professores qualificados.

* A pesquisa com os egressos da unichristusfoi realizada entre 26 de novembro e 20 de dezembro de 2023. As informações sobre a média salarial dos graduados no Ceará foram obtidas do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), do Ministério do Trabalho e Emprego.