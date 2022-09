Remédio, incenso e alimentação: cursos gratuitos no Horto da UFC ensinam a usar plantas medicinais

A Universidade Federal do Ceará (UFC) promove, ao longo deste segundo semestre deste ano, oficinas no Horto de Plantas Medicinais Prof. Francisco José de Abreu Matos. A programação é gratuita e aberta para toda a comunidade.

Já no próximo sábado, dia 16, será realizada a oficina cujo tema é "Preparações caseiras com plantas medicinais: velas repelentes". Todas as atividades são semanais, sempre às sextas-feiras, das 8h30min às 12h, no Campus do Pici Professor Prisco Bezerra, Bloco 941 (quase em frente ao prédio novo do Restaurante Universitário).

Desde 2012, o Horto realiza oficinas gratuitas para a comunidade, ensinando as preparações de plantas medicinais.

Podem participar adolescentes (acompanhados dos pais), adultos e idosos. Não é necessário inscrição e o Horto emite declaração de comparecimento para os participantes que solicitarem. O objetivo das oficinas é propiciar o resgate cultural das plantas medicinais e o seu uso correto, com embasamento científico.

Confira a programação das próximas oficinas:

SETEMBRO

16 - Preparações caseiras com plantas medicinais: velas repelentes

23 - Preparações caseiras com plantas medicinais: óleo Medicinal

30 - Preparações caseiras com plantas medicinais: elixir de erva cidreira

OUTUBRO

07 - Preparações caseiras com plantas medicinais: pós dentifrícios

14 - Preparações caseiras com plantas medicinais: extração de óleo de coco

21 - Oficina de confecção de incensos naturais

28 - Preparações caseiras com plantas medicinais: bala de gengibre

NOVEMBRO

04 - Preparações caseiras com plantas medicinais: pomadas medicinais

11 - Preparações caseiras com plantas medicinais: sais esfoliantes naturais

18 - Preparações caseiras com plantas medicinais: banhos medicinais e escalda-pés

25 - Fitoenergética / Plantas medicinais: o que precisamos saber?

DEZEMBRO

02 - Preparações caseiras com plantas medicinais: velas aromáticas natalinas

09 - Preparações caseiras com plantas medicinais: oficina de sabonetes artesanais e medicinais.

Serviço :

Horto de Plantas Medicinais Prof. Francisco José de Abreu Matos

Fones: (85) 3366-9984 e 3366-9418

Local: Campus do Pici Professor Prisco Bezerra, Bloco 941

